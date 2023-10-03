البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير الڤاتيكان بمصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، سفير دولة الڤاتيكان في مصر، الكاردينال نيقولاوس تيفن، الذي حضر لتعريف نائب رئيس البعثة الجديد المونسنيور مارسيل ضيوف بقداسة البابا.

دار الحوار خلال اللقاء حول التعامل مع الشباب في هذا العصر في ظل الظروف العالمية الحالية وأكد قداسته أهمية الحوار بمحبة مع الشباب لجذبهم والحفاظ على مبادئهم وتعاليم المسيح.

وحرص قداسة البابا في نهاية اللقاء على نقل تحياته لقداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان.

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