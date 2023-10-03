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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير الڤاتيكان بمصر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، سفير دولة الڤاتيكان في مصر، الكاردينال نيقولاوس تيفن، الذي حضر لتعريف نائب رئيس البعثة الجديد المونسنيور مارسيل ضيوف بقداسة البابا.

دار الحوار خلال اللقاء حول التعامل مع الشباب في هذا العصر في ظل الظروف العالمية الحالية وأكد قداسته أهمية الحوار بمحبة مع الشباب لجذبهم والحفاظ على مبادئهم وتعاليم المسيح.

وحرص قداسة البابا في نهاية اللقاء على نقل تحياته لقداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان.

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قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي بالقاهرة سفير دولة الڤاتيكان الكاردينال نيقولاوس تيفن المونسنيور مارسيل
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