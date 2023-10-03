محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهى تنفيذها والمتبقية بمختلف القطاعات بقرى مركزى أشمون والشهداء.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، مديري مديريات الصحة والشباب والرياضة، ممثلي قطاع الكهرباء، شركة غاز مصر، الشركة المصرية للاتصالات، وهيئة الطرق، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء وأشمون، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

وخلال الإجتماع ، وجه محافظ المنوفية بسرعة إنهاء أعمال الحماية المدنية والكهرباء بعدد من المنشآت الصحية واتخاذ الإجراءات العاجلة لتسريع معدلات الأداء للانتهاء منها تمهيداً لدخولها الخدمة.

كما استعرض نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده بنطاق قرى المركزين ، وتذليل كافة المعوقات التى تحول دون الانتهاء منها ، فضلا عن استعراض إجمالى عدد المشروعات التى تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال كون المبادرة الرئاسية مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصرى.