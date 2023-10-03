نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب يشهد ثلاثة لقاءات تعريفية للطلاب الجدد

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه تم إعداد خطة متكاملة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وذلك من خلال عقد سلسلة من اللقاءات التعريفية، والتي تتضمن عرض لطبيعة الدراسة داخل كل كلية، وأماكن الحصول على الخدمات من مكاتب رعاية الشباب وشئون الطلاب والعيادات الخاصة بكل كلية .

كما تهدف اللقاءات التعريفية إلى إطلاع الطلاب على الأنشطة الطلابية التي تقدمها الجامعة ومجالاتها، حتى يتمكن كل طالب من ممارسة النشاط الذي يتلاءم مع مهاراته ويدعمها.

وتماشيا مع تلك التصريحات - قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية داخل كليات التربية الرياضية ، والطب، والعلاج الطبيعي، وذلك لمتابعة سير العمل بالكليات وحضور اللقاءات التعريفية بها.

اللقاء التعريفي الأول كان بكلية التربية الرياضية حيث استقبل سيادته الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية، والدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

بدأت فعاليات اللقاء بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم.

هذا وحرص " العزازي " على تقديم رسالة شكر للدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة لدعمه الدائم للكلية وطلابها، مرحباً بنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومؤكداً أن العمل داخل الكلية يسير بانتظام وانضباط شديد، حيث تأخذ الكلية طابع الكليات العسكرية من حيث الالتزام .

وفي كلمته أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن الشباب هم عماد الأمة وقادة المستقبل ؛ لذا يجب عليهم الاشتراك في الأنشطة الطلابية، وأيضا الاجتهاد في التحصيل الدراسي، فنحن نسعى دائما إلى التميز لذا نهتم ببناء شخصية الطالب من خلال الإشتراك بالأنشطة الطلابية.

ووجه " عبد النعيم " الطلاب إلى ضرورة التفاعل مع وحدة الدعم الطلابي بالكلية، والتي تهتم بالطلاب المتميزين أو المتعثرين أو من يوشكون على التعثر، وتنظم المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية .

مؤكداً أن كلية التربية الرياضية توفر التدريب المستمر لطلابها، لصقل مهاراتهم داخل أو خارج الكلية لمواجهة سوق العمل والذي يحتاج لخريجي كلية التربية الرياضية بشكل كبير.

مشيراً إلى أن الجامعة تدعم حق الطالب في تعليم متميز ؛ ولذا نقوم بتوزيع توصيفات المقررات والتي تشمل مصادر المادة العلمية، والساعات الدراسية، وتوزيع الدرجات.

وقال "عبد النعيم" أن الجامعة توفر خدمات طلابية متميزة من علاج بالمستشفى التخصصي، وتقديم الخدمات الطبية دون مقابل.

وأضاف أنه بنهاية العام الجامعي يتم توزيع استبيان لقياس مدى رضا الطلاب عن المقررات الدراسية، وأكد ان الطالب من حقه تقديم تظلم لإعادة رصد درجاته، وأشار إلى أهمية الاشتراك بالأنشطة الطلابية، خاصة مع توافر بنية تحتية متميزة بكلية التربية الرياضية.

هذا واستكمل الدكتور محمد عبد النعيم جولته بالتوجه لكلية العلاج الطبيعي، والتي استقبلت دفعتها الأولى هذا العام وكان في استقبال سيادته الدكتور محمد سرحان عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها .

حيث أوضح "عبد النعيم" أن كلية العلاج الطبيعي تسعى إلي تخريج كوادر متميزة في مجال العلاج الطبيعي، قادرة على تقييم وعلاج المرضى بطرق طبيعية وفيزيائية، والحفاظ على الحركة وإعادتها إلى الحد الأقصى والقدرة الوظيفية في جميع مراحل الحياة



كما تحمل الكلية رسالة هادفة وهى إعداد إخصائي علاج طبيعي كفء، من خلال تقديم برنامج تعليمي متميز وبحوث علمية تطبيقية، لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة وتنمية مجتمع القناة وسيناء، باستخدام تكنولوجيا التعليم في بيئة داعمة للإبداع والابتكار.

وأكمل الدكتور محمد سرحان أن كلية العلاج الطبيعي تضم 7 أقسام علمية وهى : قسم العلوم الأساسية والميكانيكيا الحيوية ، قسم العلاج الطبيعي لأمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية والمسنين ،قسم العلاج الطبيعي لأمراض وجراحات العظام، قسم العلاج الطبيعي لصحة المرأة ، قسم العلاج الطبيعي لأمراض وجراحات الاعصاب، قسم العلاج الطبيعي لأمراض وجراحات الأطفال، قسم العلاج الطبيعي للجراحة والحروق واضطرابات الجلد.

تنقسم الخطة الدراسية في برنامج العلاج الطبيعى لمرحلة البكالوريوس بكلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس إلى ثلاث مراحل ،المرحلة الأولى هي قبل الإكلينيكية وتشمل المستويين الأول والثانى، وهى المرحلة من الخطة الدراسية التي تُمد الطالب بالمعارف والمهارات التأسيسية، بما تحتويه من مقررات العلوم الأساسية في المجال الطبي ومجال العلاج الطبيعي، وهذه المقررات تُؤهل الطالب إلى المرحلة الإكلينيكية وهى المرحلة الثانية، وتشمل المستويات الثالث والرابع والخامس.وهذه المرحله تحتوي أيضا على مقررات في كل من المجال الطبي ومجال العلاج الطبيعي، وتُمد الطالب بالمعارف والمهارات الذهنية والعملية والسلوكيات التي تؤهله لممارسة كل التخصصات المشمولة في مجال مهنة العلاج الطبيعي.

وعدد الساعات المعتمده في المرحلتين الأولى والثانية هي 194 ساعة بالإضافة إلى 8 ساعات لمتطلبات الجامعة لاتضاف إلى المجموع (202 ساعة فعلية)، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الامتياز وتستمر لمدة عام يتم تدريب الطالب خلاله تحت إشراف عضو هيئة التدريس في الوحدات الإكلينيكية المختلفة، حيث يتم دمج جميع المُخرجات التعليمية في صورة كفاءات مرة أخرى، لضمان جودة ممارسة المهنة. والخدمات التي يقدمها الطالب حال التخرج.

ثم توجه الدكتور محمد عبد النعيم إلى كلية الطب لحضور لقائها التعريفي للطلاب الجدد، وكان في استقباله الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

فيما أفاد الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، أن الطبيب الناجح لابد أن يتحلى بالأخلاق والأمانة والثقافة العالية، ويكون قادر على بذل الكثير من التضحيات، حيث يتنازل عن كثير من وقته وجهده واستقراره في سبيل القيام بمهام مهنته السامية، مشيراً إلى أن الطبيب يتعامل مع الإنسان في أضعف حالاته النفسية والبدني، مشيداً بالدعم الكبير الذي توليه قيادات الجامعة لكلية الطب والمستشفيات الجامعية.

كما قدمت الدكتورة رانيا مصطفى محاضرة عن استراتيجيات التعليم والتعلم في كلية الطب واللائحة الدراسية وعرض للجداول وتقيميها.