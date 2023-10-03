الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تنظم يوما تعريفيا للطلاب الجدد

نظمت اليوم الثلاثاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، يوما تعريفيا للطلاب الجدد لتعريفهم بالجامعة من خلال تعرفهم علي الكليات وما تقدمه من برامج أكاديمية تؤهل الخريجين لسوق العمل و للتعريف بمميزات النموذج اليابانى للتعليم و الانشطة الطلابية وذلك بحضور الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

فى بداية اليوم التعريفى رحب الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة بالطلاب الجدد بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وهنأهم على القبول بالجامعة بعد اجتيازهم اختبارات القبول بنجاح موضحا ان الجامعة تستثمر الخبرات اليابانية فى اعداد الطلاب لوظائف المستقبل حيث تؤهل برامج الجامعة الاكاديمية والنى تواكب المتغيرات فى احتياجات سوق العمل، الخريجين للمنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والاقليمى والدولى مشيرا الى الجامعة تمتلك معامل لا مثيل لها بالشرق الأوسط ومجهزة باحدث أجهزة تكنولوجية فى العالم لا تتوافر تحت سقف واحد فى اى جامعة فى مصر.

استعرض د.عدلى طبيعة الجامعة المصرية اليابانية موضحا انها أول جامعة بحثية أنشئت بالشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية وتعد أول جامعة تحمل اسم اليابان خارج حدودها، مشيرا الى ان الخطة الاستراتيجية للجامعة تعمل على 3 محاور هي: إتاحة تعليم جيد بمواصفات دولية، لتخريج شخص مؤهل للاستحواذ على فرص العمل المحلية والدولية، دعم كبير للاقتصاد المصري، ريادة الأعمال.

وأوضح د.عدلى ان الجامعة تضع أولوية لدعم دعم ورعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين فى كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والأدبية.

من ناحيته رحب الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، بالطلاب الجدد في الجامعة المصرية اليابانية والتي أصبحت رائدة للتعليم والبحث العلمي و نموذج يحتذى به في جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر.

اضاف إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالطالب وتضع شعار "الطلاب أولا " موضحا أن الجامعة تهتم ببناء شخصية الطالب ليس من الناحية الأكاديمية فقط بل من جميع النواحي حيث تسعى لإكساب الطالب المهارات المختلفة مثل مهارات الاتصال والتواصل و البحث والتفكير المنطقي ومهارات رياضة ومهارات تعلم اللغات وذلك بهدف إعداد خريج مختلف عن جميع خريجي الجامعات الأخرى ولديه القدرة على المنافسة في سوق العمل موضحا أنه الجامعة أعدت بيئة تعليم جادة وجذابة وممتعة لتكون تجربتهم فيها ثرية وعليكم ان تفتخروا بجامعتكم فقد حصلت منذ ايام على المركز الأول في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات على مستوى الجامعات المصرية.

وعن احصائية القبول بالجامعة هذا العام اوضح أن ٢٨٦٢ من الطلاب تقدموا للقبول بالجامعة ونجح منهم فى الاختبارات ١٣٤٥ طالب وطالبة وتقدم بالاوراق عدد ١٠٥٠ طالب وطالبة.