وزير الدفاع الروسي: قوات حفظ السلام ساعدت في إجلاء 98 ألف مدني من ناجورنو كاراباخ

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 03:31 م

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناجورنو كاراباخ( المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا) ساعدت في إجلاء 98 ألف مدني من الإقليم إلى أرمينيا، من بينهم 32 ألف طفل.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، خلال مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع قيادة القوات المسلحة الروسية، اليوم: "نظمنا عملية إجلاء من هذا الإقليم لأكثر من 98 ألف مدني من بينهم 32 ألف طفل، وقدمنا حوالي 300 طن من المساعدات الإنسانية عبر معبري اجدام ولاتشين".

وتابع: أن قوات حفظ السلام الروسية قدمت المساعدة الطبية اللازمة للمصابين والمحتاجين، وتم إنشاء مدينة طبية بتجهيزات حديثة تحتوي على عيادات متنقلة، مع إمكانية التدخل الجراحي وإنشاء وحدة عمليات مع جناح العناية المركزة بفريق طبي خاص يضم أطباء ذوي خبرة في مختلف التخصصات".. لافتا إلى أنه بفضل قوات حفظ السلام الروسية وعملهم المهني الشجاع أمكن تفادي وقوع المزيد من الضحايا..