القابضة للمياه: إعادة تدوير المخلفات الصلبة على أجندة اليوم الثالث للمؤتمر الدولى اكسبوتك

أوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن أجندة اليوم الثالث للمؤتمر والمعرض الدولى لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحى والبنية التحتية" الاقتصاد الاخضر" تضمنت عرض التجربة المصرية فى مجال التخلص من المخلفات الصلبة ، بحضور العديد من المتخصصين والشركات المصرية العاملة فى هذا المجال على المستوى المحلى والإقليمية.

واستعرض دكتور عبدالله نصور، استاذ بإدارة النفايات الصلبة بجامعة روستك الألمانية، أن حجم الاستثمارات فى مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة ببعض الدول الأوربية يصل إلى ٧٠ مليار يورو وقياسا على حجم وتعداد السكان بمصر فإن الاستثمار فى هذا المجال داخل مصر يعد فرصة للشركات العاملة فى هذا المجال.

وأشارت إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال تدوير المخلفات الصلبة، إلي أن حجم الاستثمارات فى ازدياد نظرا التيسيرات التى تقدمها الدولة للشركات العاملة فى هذا المجال بما يضمن التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بالإضافة إلى التوجه لاستخدام المعالجة البيولوجية للمخلفات الصلبة لاستخلاص الأسمدة العضوية التى تتيح التوسع فى الرقعة الزراعية المستصلحة.

يأتي ذلك فى إطار توجهات الدولة لاستخدام تكنولوجيات وآليات متطورة فى إعادة تدوير المخلفات الصلبة والاستفادة بأكبر نسبة منها مع الالتزام بالمعايير العالمية فى التخلص الآمن من هذه المخلفات بما يضمن عدم الإخلال بالتوازن البيئى والحد من آثار التغييرات المناخية.