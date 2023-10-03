تعليم القاهرة: تفعيل دور الأنشطة المدرسية للحد من أضرار الألعاب الإلكترونية

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية على الطلاب بمدارس القاهرة.

ويأتي ذلك فى ظل الافتتاح الإلكترونى ونشأة جيل جديد يتم استخدام الهاتف الذكى أغلب الساعات والتطلع على ثقافات الدول الأخرى .

وأكد أيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه لا بد من الرقابة الأسرية على نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية فى ظل أنتشار تطبيقات وألعاب إليكترونية تؤثر على صحتهم النفسية والجسمانية والتى تنعكس بدورها على أدائهم الدراسى .

ومن مخاطر الألعاب الإلكترونية على الطلاب كالتالى :-

- مشاكل صحية مثل فرط الإصابة بالسمنة وإضعاف البصر والعضلات والمفاصل وجعل اليدين والأصابع مخدرة بسبب الإجتهاد الشديد .

- مشاكل فى الدراسة وقلة التركيز فى المذاكرة .

- التعرض لقيم خاطئة وسلوكيات عدوانية عنيفة فى تصرفاتهم ، يجعلهم منفصلين إجتماعيا

- يزداد فرص الإصابة بإضطراب الإكتئاب والقلق والتوتر فى حياتهم العملية والشخصية .

لذلك يواجه بعض المعلمين صعوبات فى التعامل مع سلوكيات بعض طلابهم سواء كانت هذه السلو كيات عدائية أو فوضوية أو مشاحنات مع أقرانهم .

وجه مدير المديرية لكافة الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس بوضع حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التى يسعى بعض الطلاب إلى تطبيقها على أرض الواقع .

يتم أولا الحد من لعب هذه الألعاب داخل المدارس ويتم إبعادهم عنها عن طريق تفعيل الأنشطة الرياضية المدرسية بطريقة صحيحة بتكوين فرق رياضية داخل المدارس لتنمية العمل بروح الفريق ، والاستمرار بتفعيل اليوم الرياضي بجميع مدارسنا وزيادة الإشراف لإحتواء أوقات التجمع واستثمارها .

تكثيف الندوات التوعوية بخطورة الالعاب الألكترونية حرصا على سلامة الطلاب ومتابعة الطلاب داخل الفصول والفناء المدرسى وأن يتم استدعاء ولى الأمر إذا لزم الأمر وذلك لتقويم سلوك الطلاب.

أن يتم عمل ندوات توعية لأولياء الأمور لحثهم على مراقبة أبنائهم وكيفية مراقبة المواقع التى يتعاملون معها .

كذلك تتم التوعية أثناء الإذاعة المدرسية بطابور الصباح وكثافة الأنشطة المختلفة لإحتواء طاقة الطلاب واكتشاف مواهبهم وتنميتها والإستفادة من وقت تجميع الطلاب فى الفسحة المدرسية فى تقديم مسابقات هادفة والإشتراك فى النشاط الموسيقى .

كذلك تفعيل دور اخصائى الصحافة داخل المدارس بمشاركة الطلاب لعمل مجموعة من المطويات المصورة لتعبر عن أضرار الألعاب الإلكترونية.

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