الإحصاء: 6.2% زيادة في نسبة الطلاق عام 2022

كشفت نشرة الزواج والطلاق لعام 2022 ، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انه بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 156278 حالة عام 2022 تمثل57.9٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 144305 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.3٪.

وأشار الجهاز الي انه بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113556 حالة عام 2022 تمثل 42.1٪ من جملة حالات الطلاق مقابل110472 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 2.8 ٪.

وبلغ عـدد إشهادات الطـلاق 258757 إشهاداً عام 2022 مقابل 243583 إشهادا عام2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2٪

كما بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 145467 إشهاداً عام 2022 تمثل56.2٪ من جملة الإشهادات مقابل 133417 إشهادا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 9٪.

وبلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 113290 إشهاداً عام 2022 تمثل 43.8٪ من جملة الإشهادات مقابل110166 إشهاداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 2.8 ٪.

ونوه الجهاز إلى أنه سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهاداً بنسبة 18.8٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 269 إشهاداً بنسبة 0,1 ٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.4 سنة عام 2022.

كما سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 44784 إشهاداً بنسبة 17.3 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 592 إشهاداً بنسبة 0,2٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.1سنة عام 2022

ولفت الجهاز الي أنه سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 91234 إشهاداً تمثل 35.3٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 347 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات

وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 85830إشهاداً تمثل 33.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 210 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات.

وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11077 حكماً عام 2022مقابل 11194 حكماً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1٪ من جملة الأحكام.

بلغ عدد احكام الطلاق فى الحضر 10811 حكم عام 2022 تمثل97.6٪ من جملة الاحكام مقابل 10888 حكم عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7٪.

كما بلغ عدد احكام الطلاق فى الريف 266 حكم عام 2022 تمثل2.4٪ من جملة الاحكام مقابل 306حكم عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 13.1٪.

سجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكماً بنسبة 82.6٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بـها حكم واحد تمثل 0,01 ٪ من جملة الأحكام النهائية.



ونوه الجهاز انه بلغ معدل الطلاق الخام 2.6 في الألف عام 2022 مقابل 2.5 في الألف عام 2021.

وبلغ معدل الطلاق بالحضر 3.5 فى الألف عام 2022مقابل 3.3 في الألف عام 2021، فيما وصل معدل الطلاق بالريف 1.9 في الألف عام 2022 مقابل 1.9 في الألف عام 2021 .

كما بلغ أعلى معدل طلاق 5.6 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2في الألف بمحافظة أسيوط.

وبلغ معدل الطلاق العام 4 في الألف عام 2022 مقابل 3.8 في الألف عام 2021 .