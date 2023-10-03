الإحصاء: ارتفاع معدل الزواج 13.6% خلال 2022

كشفت نشرة الزواج والطلاق لعام 2022، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9 في الألف عام 2022 مقابل 8.6 في الألف عام 2021.

وبلغ معدل الزواج بالحضر 8.6 في الألف عام 2022 مقابل 8.2 في الالف عام 2021، كما بلغ معدل الزواج بالريف 9.2 عام 2022 مقابل 8.9 في الالف في عام 2021.

ووصل أعلى معدل زواج 14.8 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معـدل زواج 5.2 في الألـف بمحافظة الجيزة.

وبلغ معدل الزواج العام 13.6 في الألف عام 2022 مقابل 13.1 في الألف عام 2021 .