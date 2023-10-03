ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع معدل الزواج 13.6% خلال 2022

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت نشرة الزواج والطلاق لعام 2022، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  أنه بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9 في الألف عام 2022 مقابل 8.6 في الألف عام 2021.
وبلغ معدل الزواج بالحضر 8.6 في الألف عام 2022 مقابل 8.2 في الالف عام 2021، كما بلغ معدل الزواج بالريف 9.2 عام 2022 مقابل 8.9 في الالف في عام 2021.
ووصل  أعلى معدل زواج 14.8 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معـدل زواج 5.2 في الألـف بمحافظة الجيزة.
وبلغ معدل الزواج العام 13.6 في الألف عام 2022 مقابل 13.1 في الألف عام 2021 .

 

 

ads
نشرة الزواج والطلاق معاشات مايو الاحصاء
ads