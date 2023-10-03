البابا تواضروس يستقبل سفيرة البحرين

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين في مصر.

أعربت السفيرة البحرينية عن سعادتها بتواجدها في مصر ومحبتها لمصر وأهلها، مشيدةً بالروابط القوية التي تربط بين مصر والبحرين. معربةً عن اهتمامها بملف التعايش السلمي والتسامح بين الشعوب والمجتمعات.

ومن جهته قدم لها قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرًا إلى ترابط الشعب المصري معًا وتعايش المصريين حول نهر النيل في ترابط ومحبة.

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