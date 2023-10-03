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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل سفيرة البحرين

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين في مصر.
أعربت السفيرة البحرينية عن سعادتها بتواجدها في مصر ومحبتها لمصر وأهلها، مشيدةً بالروابط القوية التي تربط بين مصر والبحرين. معربةً عن اهتمامها  بملف التعايش السلمي والتسامح بين الشعوب والمجتمعات.

ومن جهته قدم لها قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرًا إلى ترابط الشعب المصري معًا وتعايش المصريين حول نهر النيل في ترابط ومحبة.

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قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي بالقاهرة السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين مصر
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