علاء عابد يفوز برئاسة لجنة نقل ومواصلات النواب بالتزكية للعام الرابع على التوالي

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب علاء عابد برئاسة اللجنة بالتزكية، وكما فاز النائب وحيد قرقر والنائب محمود الضبع بمقعدي الوكلاء والنائب محمد السيد عوض بمقعد أمين السر.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات عقب فوزه برئاسة اللجنة للعام الرابع علي التوالي ، عن أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني ان اللجنة ستعمل على التشريعات والقوانين والاتفاقيات لاستكمال حكاية وطن.

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات، الشكر لأعضاء اللجنه لتجديد الثقه فيه رئيسا للجنه للمرة الرابعه علي التوالي وقال اشكر زملائي علي تزكيتي رئيسا للجنة بدور الانعقاد الرابع وهو شرف عظيم ، واجدد العهد معكم علي ان تكون إدارة اللجنه بتجرد وحياد تام وسماع كل الآراء والمقترحات التي تسهم في بناء جمهوريتنا الجديدة.

وأضاف النائب علاء عابد، أن دور الانعقاد الرابع هام جدا وسيتم مناقشة مشروعات قوانين، واتفقيات هامه وسنتابع من خلال رقابتنا تنفيذ كافة المشروعات القومية ومدي ما تم انجازة منها بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزير النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح النائب علاء عابد، أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية، كما ستستكمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب والمتعلقة بمشاكل الطرق ، ومشاكل المزلقانات، على مستوى الجمهورية.