ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زراعة 75 شجرة مثمرة وأخرى للزينة بالطريق الدائري بمركز مطاي بالمنيا

زراعة 75 شجرة مثمرة
زراعة 75 شجرة مثمرة وأخرى للزينة بالطريق الدائري بمركز مطاي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، قال هشام فايز رئيس المركز انه جارى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى ، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بميدان الشهيد وميدان السلام وطريق مصر أسوان الزراعي بالإضافة إلى تم زراعة (75) شجرة وسط الطريق الدائري بمركز مطاي.
 

385007552_632221495755213_8637897251340826612_n
385007552_632221495755213_8637897251340826612_n
385003737_632221219088574_8980843955085425723_n
385003737_632221219088574_8980843955085425723_n
ads
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة محافظ المنيا مطاي
ads