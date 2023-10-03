"رد الجميل"| ضباط مديرية أمن الأقصر يدعمون كبار السن مرضى السرطان.. صور

في لفتة إنسانية، زار وفد من مديرية أمن الأقصر، اليوم الثلاثاء، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال المحافظة، لدعم مرضى الأورام السرطانية من كبار السن ضمن مبادرة "رد الجميل" التي أطلقتها وزارة الداخلية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

وخلال المبادرة، قام ضباط المديرية بتوزيع الهدايا التذكارية لكبار السن المقيمين بالمستشفى، وأيضا المترددين لأخذ العلاج كجزء من رد الجميل وتخفيف العبء عنهم، ورفع روحهم المعنوية ومساعدتهم في تخطي هذه المرحلة واستكمال مشوارهم العلاجي.

ومن جانبه، أعرب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بهذه المبادرات والتكامل بين إدارة المستشفى وكافة المديريات الخدمية، لدعم المرضى من كبار السن، وتقديم الدعم المعنوي اللازم خلال رحلتهم العلاجية، موجهاً شكره وتقديره لضباط مديرية أمن الأقصر، على تنفيذ هذه المبادرة للاحتفال بالمرضي في اليوم العالمي لكبار السن، الذين قدموا لنا الكثير من العطاء، وجبر خواطرهم بتقديم الهدايا التذكارية في تلك المناسبة.

وأضاف فؤاد، "أن هذه المبادرة تعزز روح المشاركة والمؤازرة بين الشرطة والمواطنين، مؤكدا حرص مديرية أمن الأقصر علي المشاركة دائما في كافة الفعاليات والأحداث خاصة الإنسانية منها، ومشاركة المرضي في جميع المناسبات، مثمنا جهود قيادات وضباط وأفراد المديرية وكل العاملين بها وتعاونهم الدائم مع المستشفي.

جاء ذلك ضمن مبادرة "رد الجميل" التي أطلقتها وزارة الداخلية للاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، ومشاركة أصحاب الأمراض منهم بتلك المناسبة، كما تأتي في إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على المشاركة في مختلف المناسبات ومنها الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن.

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي للمسنين أو اليوم العالمي لكبار السن، هو أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة سنوية عالمية يتم إحيائها في مطلع شهر أكتوبر من كل سنة، ففي تاريخ 14 ديسمبر، 1990، صوتت جمعية الأمم المتحدة العامة لإقامة يوم 1 أكتوبر بمثابة اليوم العالمي للمسنين والمسجل في رؤية 45 /106، وكان أول احتفال لليوم العالمي للمسنين بتاريخ 1 أكتوبر 1991 أي في السنة التي تليها مباشرةً.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهرم وإساءة معاملة كبار السن، وهو أيضاً يوم للاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع، كما أن هذه الاحتفالية مشابهة ليوم الأجداد في أمريكا وكندا، وكذلك إلى احتفالية التاسع المضاعف في الصين ويوم احترام المسنين في اليابان.

مبادرة رد الجميل (1)

مبادرة رد الجميل (2)

مبادرة رد الجميل (3)

مبادرة رد الجميل (4)

مبادرة رد الجميل (5)

مبادرة رد الجميل (6)