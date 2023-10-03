غدًا.. مناقشة "اعرف أهلك" بالمركز الدولي للكتاب

تقيم الهيئة العامة للكتاب ندوة لمناقشة كتاب "اعرف أهلك" للكاتب دكتور محمد أمين عبد الصمد، في تمام الساعة السادسة مساءً غد الأربعاء 4 أكتوبر 2023م بالمركز الدولي للكتاب، ويناقش الكتاب كل من الدكتور محمد حسين هلال والأديب الباحث فؤاد مرسي، ويدير اللقاء الناقد الدكتور رضا عطية.

وكتاب "اعرف أهلك"، صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهو محاولة للتعريف بالثقافات الأفريقية ودوائر تفاعلها واحتكاكاتها، وتاريخها الثقافي، عن قناعة تامة من الكاتب بإنتماء مصر لدائرة الثقافات الأفريقية مثلما تنتمي وتتقاطع فيها دوائر ثقافة متعددة ومتنوعة، وتعمد الكاتب تنويع النطاقات الجغرافية الدراسية لفصول الكتاب، مقدمًا الثقافات الأفريقية أُطرها وسياقاتها؛ وأهمية دراستها بشكل علمي، في دون أفكار مسبَّقة مسيطرة أو مُسيِّرة لعملية الدرس، وذلك لتحقيقها أو تأكيدها أو نفيها.

وناقش الكاتب في مقدمته لموضوعاته حال الدراسات الأنثروبولوجية الأفريقية قديماً واتسامها بسمعة ليست جيدة بسبب الفترة الاستعمارية التي واكبت توظيف الأنثروبولوجيا الثقافية ( ومن مكوناتها الفولكلور طبقاً لبعض المدارس ) لدراسة المجتمعات الأفريقية للسيطرة عليها واستغلال مقدراتها إلى أقصى حد، ونجد العديد من الأسماء التي ترتبط بهذا التوجه بشكل ما مثل: سليجمان وإيفانز بريتشارد ومالينوفسكي .

ولم يكتفِ المستعمر الأوروبي بذلك بل عمل على إزكاء بعض النعرات العرقية ومحاولة تأكيد علو عنصر على آخر ليخلق صراعاً مزمناً يكون هو المستفيد الوحيد منه مثل غرسه لمفهوم علو الحاميين على النيليين وهو ما أوجد وعمق الصراع بين التوتسي والهوتو مثلاَ وجعل منطقة صراعهم منطقة نفوذ لنوع من الاستعمار الجديد وهو الاستعمار عن بعد أو الاحتلال بالوكالة والصراع في الشرق الإفريقي وتفتيت دوله لصالح مشروع الاستعمار الجديد .

وجاءت دراسات الكتاب للتعريف بالثقافات الأفريقية في أطار التعريف وإعلاء قيم التنوع والتعدد، وجاءت الدراسات كالتالي:

1- الحلف الهلالي والتأثير الثقافي والإثني في الشمال الأفريقي(رؤية أنثروبولوجية للتاريخين الرسمي والشعبي)

2- تأثير الثقافة العمانية على منطقة شرق أفريقيا ( زنجبار نموذجاً)

3- القيم في الأمثال الشعبية الهوساوية(دراسة أنثروبولوجية ثقافية)

4- دور الفيس بوك في انتشار المأثور الشعبي القولي بين الشباب (دراسة وصفية في مجتمع شرق ليبيا )

5- الأدب العربي السنغالي (قراءة أولية).

6- قبــائل جنــــوب الســـــودان(دراسة إثنوجرافية)

ونوه الكاتب إلى اهتمامه باستكمال هذا المشروع في أجزاء متعددة للتعريف المبسط والمتعمق كذلك بالثقافات الأفريقية بعيدًا عن الصور النمطية الماضوية والمضللة.