برلماني: مستمرون في دعم الرئيس لاستكمال البناء والتنمية

قال النائب «محمد إسماعيل» عضو مجلس النواب السابق، إن إعلان الرئيس «عبدالفتاح السيسي» الترشح لدورة رئاسية جديدة خطوة مهمة لاستكمال البناء والتنمية في مختلف المحافظات لافتا إلى أن ترشح الرئيس السيسي هو استجابة لمطالب الملايين من المصريين الذي يرغبون في استمرار الحفاظ على الأمن والتنمية التي تم تحقيقها في عقده.

وتابع "إسماعيل" في تصريحات صحفية له، أنه تم تجميع أكثر من 3500 توكيل للرئيس السيسي من حي بولاق الدكرور وهناك المزيد يتم تجمعيهم خلال الأيام المقبلة لافتا إلى أنه تم تنظيم فاعلية تحت عنوان "يوم في حب مصر" للإعلان عن تأييد الرئيس السيسي وجمع توكيلات له حيث شارك في الفاعلية الآلاف من المواطنين .

وطالب إسماعيل بضرورة مشاركة المواطنين في كافة مراحلة العملية الانتخابية بداية من جمع التوكيلات انتهاء بمشاركة في التصويت وأهمية التعبير عن رأيهم سواء في الداخل أو المصريين في الخارج مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة خاصة أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في طريق التنمية والبناء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد في كلمته بمؤتمر حكاية وطن، لإعلانه الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية، "كما لبيت نداء المصريين من قبل.. فإنني ألبي اليوم، ندائهم مرة أخرى.. وعقدت العزم على ترشيح نفسى لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة.. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك، من أجل مصر وشعبها..وأدعو كل المصريين إلى المشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى.. ليختاروا بضميرهم الوطنى المتجرد، من يصلح.. والله يولى من يصلح".