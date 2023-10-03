حكاية وطن.. الأوقاف المصرية 10 سنوات من الإنجاز والعطاء

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات:

تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة حتى 30 سبتمبر 2023م

مقدار الزيادة ونسبتها مقارنة بعام 2014 /2015:

الأئمة على الدرجة الثالثة: 1417،1 2494،1 2593،86 2749،5 3022، الليسانس 3622 4075،54 5179،1 7250،10 5833 411.62%، الماجستير 3822 4475،54 5579،1 7650،10 6233 439.84%، الدكتوراه 4022 4775،54 5879،1 7950،10 6533 461.01%.

الأئمة على الدرجة الثانية: 2633،15 3765،4 3878،37 4102،2 4399،35، الليسانس 4999،25 5599،30 6809 8959،95 6326،80 240.27%، الماجستير 5199،35 6113،30 7209 9359،95 6726،80 255.47%، الدكتوراه 5399،35 6527،30 7509 9659،95 7026،80 266.86%.

الأئمة على الدرجة الأولى: 2749،17 3876،33 3992،62 4202،55 4506،75 الليسانس 5106،75 5764،22 7092 9306،20 6557،03 238.51%، الماجستير 5306،75 6278،22 7492 9706،20 6957،03 253.06%، الدكتوراه 5506،75 6692،22 7792 10006،20 7257،03 263.97%

وهذا يعني أن أقل زيادة لأحدث إمام معين قد بلغت 5833 جنيهًا شهريـًّا، في حين بلغت زيادة بعض الأئمة 7257،03 جنيه شهريـًّا، وقد بلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة (461.01%)، وذلك فضلًا عن مبلغ 300 جنيه في علاوة غلاء المعيشة الجاري اتخاذ إجراءات إضافتها لجميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بدءًا من أكتوبر 2023، وتوفير الزي الأزهري اللائق بالأئمة وزي الواعظات.

تحسين الأحوال المالية والمعيشية لخطباء المكافأة حتى 30 سبتمبر 2023م

نسبة الزيادة مقارنة بعام 14 /2015:

أعضاء اللجان العلمية وعمداء الكليات ووكلاؤها: 300 300 1000 1000 1000 1000 1000 1250 1200 1500 1300 1625 1600 2000 566%.

درجة أستاذ جامعي: 300 300 800 800 800 800 1000 1250 1000 1250 1100 1375 1400 1750 483%.

درجة أستاذ مساعد: 240 240 600 600 600 600 800 1000 800 1000 900 1125 1200 1500 525%.

درجة مدرس جامعي: 240 240 540 540 540 540 600 800 700 875 800 1000 1040 1300 441%.

الحاصلون على الدكتوراه من غير أعضاء هيئة التدريس: 200 200 540 540 540 540 560 700 600 750 720 900 1000 1250 525%.

درجة مدرس مساعد: 200 200 480 480 480 480 500 625 600 750 720 900 1000 1250 525%.

الحاصلون على مؤهل عالي: 160 160 400 400 400 400 480 600 520 650 640 800 920 1150 618%.

المحالون إلى المعاش: 200 200 250 250 250 250 400 400 500 500 600 600 800 800 300%.

عمارة المساجد وفرشها حتى 30 سبتمبر 2023م

إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال تلك الفترة (11227) مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (15) مليار جنيه، منها (4584) مسجدًا بتكلفة بلغت (5،770،866،740) جنيهًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (6643) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (9،289) مليار جنيه.

كما حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (4104) مسجدًا جديدًا في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 29 سبتمبر 2023م، وحصول (214) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

البر وخدمة المجتمع حتى 30 سبتمبر 2023م

ما تم صرفه:

100 مليون جنيه ضمن مبادرة “سكن كريم” من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة.

50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا.

50 مليون جنيه لحساب وزارة التضامن الاجتماعي لدعم صندوق (عطاء) لمتحدي الإعاقة.

50 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.

30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

30 مليون جنيه لمبادرة دكان الفرحة.

25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار.

20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة.

20 مليون جنيه ضمن مبادرة (حياة كريمة).

20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي.

32،609،674 جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

16،300،000 جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان.

130،745،451 جنيهًا للإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وطلاب العلم الفقراء، وأصحاب الأمراض المزمنة، وخلافه.

شراء سلع غذائية بقيمة 29،600،000 جنيه لشنطة رمضان بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين (سكر + أرز) وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

10،350،000 جنيه لاستخراج 190 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

شراء 8600 مقعد دراسي بقيمة 7،843،200 جنيهًا وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأولى بالرعاية.

شراء 57،868 ألف بطانية للشتاء بقيمة 5،424،264 جنيهًا وتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية.

10 ملايين جنيه لمتضرري السيول بمحافظة أسوان.

8،151،552 جنيهًا في علاج مرضى الأورام.

شراء 3000 سجادة بقيمة 1،238،853 جنيهًا، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور، وإهداؤها للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

10 مليون جنيه لصندوق تأمين العاملين.

30 مليون جنيه دعم صندوق الرعاية الصحية.

12،652،354 جنيهًا لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض.

6،459،295 جنيهًا لشراء 6 سيارات إسعاف وخدمة عاملين بالوزارة.

120،307،768 جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

2،400،000 جنيه دعمًا لنقابة القراء.

350 ألف جنيه تعويضات للمضارين من حادث قطار سوهاج.

12،507،000 جنيه على الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

أكثر من 290 مليون جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

ما تم تخصيصه:

200 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيري لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، وتم صرف (175) مليون جنيه منها، وقد تم الانتهاء من تنفيذ (8) مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، في حين يجري العمل بـ (5) مدارس أخرى بـ(3) محافظات.

50 مليون جنيه لبروتوكول توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين، وتم صرف (20) مليون جنيه منها.

وعليه يكون إجمالي ما تم صرفه في مجال الإعانات النقدية، والمساعدات العينية، وشروط الواقفين، والقرض الحسن، وصكوك الأضاحي، وصكوك الإطعام، وخلافه (2،507،285،852) جنيهًا.

 إجمالي ما تم تخصيصه ويجري صرفه حسب التنفيذ الفعلي (55) مليون جنيه.

إجمالي ما تم صرفه وتخصيصه (2،562،285،852) جنيهًا، فقط: "ملياران وخمسمائة واثنان وستون مليونًا ومائتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهًا".

التأليف والترجمة والنشر حتى 30 سبتمبر 2023م بإجمالي 448 إصدارًا عربيًّا ومترجمًا

الإصدارات العربية

10 كتب: موسوعة الفقه جـ40، شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية جـ3، موسوعة الأحاديث النبوية جـ23، موسوعة الأحاديث النبوية جـ24، موسوعة الفقه جـ41، موسوعة الفقه جـ42، موسوعة الفقه جـ43، موسوعة التاريخ جـ1، موسوعة التاريخ جـ2، موسوعة الخطب العصرية جـ71 كتب: مفاهيم يجب أن تصحح، نحو تجديد الفكر الديني، موسوعة الخطب العصرية جـ2، موسوعة الخطب العصرية جـ3، موسوعة الفقه جـ44، على مائدة القرآن الكريم، نحو تفكيك الفكر المتطرف 9 كتب:، حماية الكنائس في الإسلام، التعايش السلمي، موسوعة الخطب العصرية جـ4، التيسير في الحج، في فضاء الثقافة، غذاء العقل مقالات في الدين والحياة، قيم دينية وإنسانية، الإسلام يتحدث عن نفسه، في رحاب فن المقال 17 كتابًا: ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، الدين والدولة، موسوعة الدروس الأخلاقية، فلسفة الحرب والسلم والحكم، حديث الروح، الفهم المقاصدي للسنة النبوية، الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة، داعش والإخوان، مشروعية الدولة الوطنية، نحو خطاب عقلاني رشيد، موسوعة الأحاديث النبوية جـ25، موسوعة الفقه جـ45، موسوعة الخطب العصرية جـ5، موسوعة الخطب العصرية جـ6، من أسرار البيان القرآني، قضايا التجديد والمواجهة، القدس أمانة الدين والتاريخ ومخاطر تهويدها 10 كتب: نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد، موسوعة الخطب العصرية جـ7، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، بناء الوعي، قواعد الفقه الكلية، الكليات الست، مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، بناء الشخصية الوطنية، فقه الدولة وفقه الجماعة، فقه السيرة النبوية قراءة جديدة 19 كتابًا: حماية دور العبادة، الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ26، موسوعة الفقه الإسلامي جـ46، فقه بناء الدول رؤية عصرية، مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة جـ1، الحج والعمرة مناسك وأسرار، مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة، مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية، خطب المناسبات، حديث الصيام، هويتنا الواقية في زمن العولمة، بناة وهدامون، الأدب مع سيدنا رسول الله، خطورة التكفير والفتوى بدون علم، فقه النوازل (كورونا المستجد أنموذجًا)، مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة جـ2، موسوعة الخطب العصرية جـ8، الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ27، الكمال والجمال في القرآن الكريم 17 كتابًا: حتمية التجديد الفقهي، فن الكتابات والجمل القصيرة (التغريدة والبوست)، موسوعة الفقه الإسلامي جـ47، شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية جـ4، فن الخطابة بين الماضي والحاضر، القدس والمواثيق الدولية، الجذور التراثية للنقد الأدبي، قضايا الدين والحياة (رؤية)، الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية، حق الوطن (رؤية)، نساء على عرش مصر (رؤية)، هؤلاء هم الإخوان (رؤية)، حوار الأديان والثقافات، العقل والنص، الخطب العصرية جـ9، وحدة القصيدة، مسيرة النقد الأدبي وقضاياه 18 كتابًا: تنظيم النسل ومتغيرات العصر، موسوعة الفقه الإسلامي جـ48، الجاهلية والصحوة، مقاصد الشرع وقضايا العصر، فن المقدمات والخواتيم، الأمن المجتمعي، صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء، المسيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه، إنسانية الحضارة الإسلامية، الآداب العامة جــ1، أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين، عقد المواطنة، الدولة مفهومها وتطورها، الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة، التسامح منهج حياة، المرأة ودورها في الدولة الوطنية، موسوعة الخطب العصرية جـ10، الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ28 14 كتابا: الدين والحياة جــ1، الدين والحياة جــ2، البحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة، الآداب العامة جــ2، المختصر الشافي في الإيمان الكافي، حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية، العملات الافتراضية المشفرة، الاجتهاد ضرورة العصر، الوقاية من الأمراض والانحرافات، دراسات في علوم القرآن، أخلاقنا، موسوعة الثقافة الإسلامية، دراسات في علوم الحديث، موسوعة الخطب العصرية جـ11 2 كتب: في رحاب أسماء الله الحسنى، إضاءات قرآنية

الإصدارات المترجمة

نحو تجديد الفكر الديني وترجم إلى (13) لغة هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية – الإسبانية – الإيطالية – الصينية – الفارسية – العبرية – السواحيلية – اليونانية – الأوردية – التركية).

مفاهيم يجب أن تصحح وترجم إلى (7) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية - الألمانية – الروسية – الإسبانية – السواحيلية – اليونانية). 1.حماية الكنائس في الإسلام وترجم إلى (13) لغة هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية – الإسبانية – الصينية – السواحيلية – اليونانية – الأوردية – التركية – الفارسية – الإيطالية – العبرية)

في فضاء الثقافة وترجم إلى (7) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية – الإسبانية – السواحيلية – اليونانية)

التيسير في الحج وترجم إلى لغتين هما (الإنجليزية – الفرنسية)

الخطب العصرية وترجم إلى(7) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – السواحيلية – التركية – اليونانية – الإيطالية) 1.الدين والدولة وترجم إلى (5) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية – الروسية – الإسبانية – الصينية)

ضلالات الإرهابيين وتفنيدها وترجم إلى لغتين هما (الإنجليزية – الروسية) 1.فلسفة الحرب والسلم والحكم وترجم إلى (الألمانية)

نعمة الماء وترجم إلى (الإنجليزية-الفرنسية)

الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى (11) لغة هي (الإنجليزية- الفرنسية – الألمانية – التركية – اليونانية – الإسبانية – الأوردية – البرتغالية – الفارسية - الروسية – الأمهرية)

فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى (7) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – اليونانية – الإسبانية – الأوردية – الفارسية) 1. الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى (3) لغات هي: (البشتو – الإيطالية – الهوسا).

فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى (3) لغات هي: (البشتو – الايطالية – الروسية).

فقه بناء الدول رؤية عصرية وترجم إلى لغتين (الإنجليزية – الفرنسية).

مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السنة النبوية وترجم إلى لغتين (الإنجليزية – الفرنسية).

الخطب العصرية وترجم إلى (7) لغات هي: (الإنجليزية – الروسية – الأمهرية – الأوردية – البرتغالية – التركية - الصينية). 1. مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة وترجم إلى لغتين هي: (السواحيلية - البمبرا).

الخطب العصرية وترجم إلى 4 لغات هي: (الألمانية - اليونانية - الهوسا - البمبرا).

مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى لغتين هي: (الهوسا - البمبرا).

الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى اللغة (السواحيلية).

المنتخب مع ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الأوردية.

الحوار الثقافي بين الشرق والغرب (الإنجليزية)

الإسلام يتحدث عن نفسه (البرتغالية) 1.نساء على عرش مصر وترجم إلى لغتين: (الإنجليزية والفرنسية).

حوار الأديان والثقافات وترجم إلى لغتين: (الإنجليزية والفرنسية).

مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى (الإسبانية - السواحيلية - الصينية)

الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة وترجم إلى لغتين(الفرنسية والإنجليزية)

صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء وترجم إلى لغتين (الإنجليزية – الفرنسية)

مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة النبوية وترجم إلى لغتين: (الإنجليزية والفرنسية)

المنتخب باللغة اليونانية.

الأدب مع سيدنا رسول الله () وترجم إلى 7 لغات: ( الفرنسية - الإنجليزية - الأوردية - الإسبانية - الألمانية - الروسية - السواحيلية).

الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغة السواحيلية.

المنتخب بلغة الهوسا.

الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة وترجم إلى لغتين: (الفرنسية - الروسية).

عقد المواطنة باللغة الفرنسية.

الدولة مفهومها وتطورها باللغة الفرنسية.

الجاهلية والصحوة وترجم إلى اللغة ( الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية- الإسبانية – البرتغالية – الأوردية).

المنتخب باللغة العبرية.

وعليه يكون إجمالي الترجمات 20 لغة أجنبية 29 لغة أجنبية 7 لغات أجنبية 21 لغة أجنبية 17 لغة أجنبية 12 لغة أجنبية 34 لغة أجنبية 1 لغة أجنبية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع سلسلة (رؤية) للفكر المستنير في عام 2019م وبلغ إجمالي إصداراتها (62) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة وبلغ إجمالي إصداراتها (74) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) للنشء باللغة العربية وبلغ إجمالي إصداراتها (26) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) للنشء المترجمة وبلغ إجمالي إصداراتها (19) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) للنشء بطريقة برايل وبلغ إجمالي إصداراتها (3) إصدارات، ليكون إجمالي ما تم تأليفه وترجمته ونشره (448) كتابًا، ولتحميل إصداراتنا عبر الباركود:

الدعوة وخدمة القرآن الكريم حتى 30 سبتمبر 2023م

مقارئ الجمهور ومقارئ السيدات أنشطة مستحدثة في العام المالي 2021/2022م، والمقارئ النموذجية للأئمة ومقارئ السيدات ومجالس الإقراء ومراكز التلاوة على كبار القراء ومقارئ كبار القراء والأمسيات الابتهالية وحلقات التحفيظ عن بُعد أنشطة مستحدثة في العام المالي 2022/2023م.

التدريب والتثقيف حتى 30 سبتمبر 2023م

افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في يناير 2019م.

تخريج الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة وعددهم (460) إمامًا وواعظة.

افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف في أغسطس 2019م، وتم إطلاق مسابقة بحثية في (3) موضوعات تقدم لها (242) متسابقًا، وفاز بها (6) متسابقين، وتم توزيع (240،000) جنيه جوائز مالية على الفائزين.

تدريب 27 مجموعة بواقع (2603) معلمًا من معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

إطلاق الدورات التدريبية للأئمة والواعظات في معالجة القضايا السكانية وتنظيم الأسرة، وتم تدريب (26653) إمام وواعظة خلال هذه الفترة.

استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019م وتم تنفيذ أربع دورات تدريبية بواقع ثلاث دورات لعدد (45) إمامًا، ودورة للواعظات لعدد (19) واعظة.

استحداث برامج رخصة الحاسب الآلي الدولية بأكاديمية الأوقاف، وتم تنفيذ (122) برنامجًا تدريبيًا خلال تلك الفترة، وقد بلغ إجمالي خريجي مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الذين حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب من شركة (ICDL) حتى الآن (1363) إمامًا وواعظة وإداريًّا، ما بين دورات متخصصة ودورات متقدمة في السوشيال ميديا.

تنفيذ برنامج تدريبي متكامل بالأكاديمية الوطنية للتدريب لعدد (51) إمامًا متميزًا في دورة مدتها عام كامل.

تنفيذ ثمان دورات مع أكاديمية ناصر العسكرية في الاستراتيجية والأمن القومي لعدد (643) إمامًا وواعظة.

تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لعدد (97) إمامًا وواعظة.

تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال مواجهة الإرهاب الإلكتروني لعدد (20) من قيادات الوزارة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

تنفيذ برنامج تدريبي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد لعدد (50) إمامًا وواعظة.

تنفيذ (11) دورة مشتركة للأئمة والوعاظ والواعظات بالتعاون مع الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر لعدد (264) إمامًا وواعظة.

تنفيذ (116) دورة في التحول الرقمي بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب من بينها مركز تدريب جهاز التعبئة العامة والإحصاء - مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي - هيئة الخدمات الحكومية - معهد التخطيط القومي - مركز القوات المسلحة بالنزهة الجديدة - مركز تطوير البرمجيات واستشارت الهندسة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة - مركز تأهيل الحاسبات للقوات المسلحة - الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - مكتبة 6 أكتوبر العامة - معهد نظم المعلومات ISI وزارة الدفاع - مكتبة مدينة نصر العامة - مركز تكنولوجيا معلومات الجمهورية GITC، وبلغ إجمالي المتدربين بهذه الدورات (6665) متدربًا.

استحداث برامج التدريب عن بعد داخليًّا ودوليًّا وتم تنفيذ عدد (153) برنامجًا تدريبيًّا داخليًّا و(15) برنامجًا دوليًّا.

تنفيذ (107) دورات تثقيفية في الفهم المقاصدي للسنة النبوية والاستخدام الأمثل للسوشيال ميديا بالمديريات الإقليمية لعدد (41466) إمامًا.

إطلاق الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية يناير 2021م، من خلال توقيع (24) بروتوكول تعاون مع كلٍّ من: (جامعة الأزهر من خلال جميع فروعها على مستوى الجمهورية - جامعة عين شمس- جامعة القاهرة - جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادي الجديد - جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة طنطا - جامعة دمنهور - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة دمياط - جامعة المنيا - جامعة مطروح - جامعة الإسكندرية - جامعة الزقازيق)، وتم تدريب أكثر من 4100 إمام وواعظة.

توقيع (14) ملحق بروتكول تعاون مع كلٍّ من: (جامعة عين شمس- جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي (فرع البحر الأحمر) - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة بور سعيد - جامعة مطروح - جامعة القاهرة - جامعة الفيوم - جامعة الإسكندرية)، لمنح الماجستير والدكتوراه على أن تكون تكلفة الدراسة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، وتم تفعيلها خلال العام الدراسي 2021 / 2022م.

عقد ( 11 ) دورة دولية بأكاديمية الأوقاف الدولية لعدد (282) متدربًا.

التطوير التكنولوجي والدعوة الإلكترونية حتى 30 سبتمبر 2023م

تم إطلاق (36) صفحة وموقعًا وقناة، منها (10) صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف ملء الفضاء الإلكتروني بالفكر الوسطي المستنير هي: (صفحة الإعجاز الرباني في الكون - صفحة وعي - صفحة مجلة الفردوس - صفحة عشاق اللغة العربية - صفحة أطفالنا - صفحة لغة الإشارة - صفحة مراكز الثقافة الإسلامية - مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم - موفدو الأوقاف المصرية - صفحة المراكز الإسلامية بالخارج).

حقق موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها تطورًا في المحتوى الذي تقدمه انعكس إيجابًا على أعداد المشاركين والمتابعين، حيث ارتفع عدد الزائرين لموقع وزارة الأوقاف إلى (32642479) زائرًا.

إنشاء قناة (منبر التجديد) على موقع اليوتيوب خلال العام 2018/2019م، وبلغ عدد المشتركين فيها (18355) مشترك.

إطلاق موقع أكاديمية الأوقاف الدولية في فبراير 2019م ليصل عدد الزائرين للموقع إلى (36741) زائرًا.

إطلاق دورة الفكر المستنير الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية، حول ثلاثة كتب هي: (الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية).

إطلاق الكتاب المرئي والمسموع.

إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على الساوند كلاود.

إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على التليجرام.

إطلاق تطبيق (وعي) لأجهزة الأندرويد، وتم نشر (44) كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

نشر (300) مؤلف ومترجم وموسوعة على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف.

إنشاء منصة إلكترونية خاصة تتضمن جميع إصدارات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، وسلسلة (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، وسلسلة (رؤية) للنشء باللغة العربية، وسلسلة (رؤية) للنشء المترجمة على موقع بوابة وزارة الأوقاف الإلكترونية بصيغة (PDF).

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حتى 30 سبتمبر 2023م

إجمالي ما تم توزيعه إهداءً أكثر من (436) مكتبة متكاملة، و(892277 ) كتابًا بالداخل والخارج.

العلاقات الخارجية ودعم الدور الريادي لمصر في نشر الفكر المستنير

حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان بكلياتها الثلاث: أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية في مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة، وذلك في يوليو 2016م.

حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية.

استضافة وفد من الأئمة السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 20/12/2020م حتى 30/12/2020م.

استضافة وفد من الأئمة والواعظات السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة والواعظات من مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 11/9/2021م حتى 24/9/2021م.

استضافة وفد من الأئمة الفلسطينيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة من مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 6/2/2022م حتى 16/2/2022م.

استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الأولى بعنوان: "المواطنة والسلام المجتمعي والعالمي"، في الفترة من 14/ 5/ 2022م حتى 24/ 5/ 2022م، لعدد (25) إعلاميًّا يمثلون (19) دولة، هي: (السعودية - السودان - النيجر - مالي - تشاد - تونس - الأردن - العراق - الكاميرون - السنغال - الصومال - جيبوتي - بوركينا فاسو - مصر - الجابون - لبنان - جزر القمر - قطر - جامبيا).

استضافة وفد من الأئمة والواعظات من دولة بوركينا فاسو في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة والواعظات المصريين والبوركينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 28/5/2022م حتى 8/6/2022م.

استضافة وفد من كبار علماء الهند في الفترة من 16 يوليو 2022م - حتى 26 يوليو 2022م، لعدد (18) من عمداء كليات جامعة الثقافة السنية، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بدولة الهند.

استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثانية بعنوان: "التعايش السلمي والسلام المجتمعي"، في الفترة من 24/ 9/ 2022م حتى 4/ 10/ 2022م، لعدد (26) إعلاميًّا يمثلون (15) دولة، هي: (السودان – تونس – الجزائر – اليمن – سلطنة عمان – الأردن – فلسطين – غامبيا – موريتانيا – اوغندا – السنغال – بنين – النيجر – باكستان – ماليزيا)، إضافة إلى عدد من الإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

استضافة دورة أئمة ووكلاء الأوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر لعدد (19) إمامًا، في الفترة من 8/ 12/ 2022م حتى 26/ 12/ 2022م.

استضافة دورة أئمة تنزانيا لعدد (9) أئمة في الفترة من 2/2/2023م حتى 11/2/2023م.

استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثالثة في الفترة من 9/3/2023م حتى 18/3/2023م، لعدد (14) إعلاميًّا من دول: (السودان - الجزائر - ليبيا - الصومال - السعودية - جزر القمر - اليمن - تشاد - عمان - أوغندا - النيجر)، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الرابعة في الفترة من 9/9/2023م حتى 16/9/2023م، لعدد (15) إعلاميًّا من دول: (السودان - الكويت - اليمن - فلسطين - المغرب - الجزائر - جزر القمر - تشاد)، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

إدراج منظمة الإيسيسكو لوثيقة القاهرة للمواطنة التي صدرت عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة يومي الأحد والاثنين 16-17 محرم1441هــ الموافق 15 - 16سبتمبر 2019م برعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان: "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية "، في إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقي الصادر يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020م، وذلك ضمن توصيات منتدى "دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات" الذي عقد إلكترونيًّا يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020م بمشاركة الرئيس التشادي، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ولفيف من العلماء والمفكرين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم.

تطوير وتجديد المركز المصري الإسلامي بتنزانيا، بتكلفة تزيد على 10 ملايين جنيه، بمعرفة شركة المقاولون العرب.

إيفاد وإعارة (1930) إمامًا وقارئا، إيفادًا دائمًا أو لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك.

رعاية أكثر من (5099) طالبًا وافدًا على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من مختلف دول العالم.

إهداء أكثر من (892277) كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمختلف دول العالم.

إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع في النشر الإلكتروني بثلاث وعشرين لغة، وترجمة خطبة الجمعة إلى عشرين لغة، ونشرها مكتوبة ومرئية.

عقدت وزارة الأوقاف اثنا عشر مؤتمرًا دوليًّا في الفترة من 2014م وحتى 2023م على النحو التالي:

1. المؤتمر الدولي الثالث والعشرون: "خطورة الفكر التكفيري والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية" (2014م).

2. المؤتمر الدولي الرابع والعشرون: "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه" (2015م).

3. المؤتمر الدولي الخامس والعشرون: "رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف" (2015م).

4. المؤتمر الدولي السادس والعشرون: "دور المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي في مواجهة التحديات.. الواقع والمأمول (نقد ذاتي ورؤية موضوعية)" (2016م).

5. المؤتمر الدولي السابع والعشرون: "دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات" (2017م).

6. المؤتمر الدولي الثامن والعشرون: "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة" (2018م).

7. المؤتمر الدولي التاسع والعشرون: "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها" (2019م).

8. المؤتمر الدولي الثلاثون: "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية" (2019م).

9. المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون: "حوار الأديان والثقافات" (2021م).

10. المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" (2022م).

11. المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون: "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره - ضوابطه - رجاله - الحاجة إليه" (2022م).

12. المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" (2023م).

عقدت وزارة الأوقاف عشر مسابقات عالمية للقرآن الكريم في الفترة من 2014م حتى 2023م على النحو التالي:

1. المسابقة العالمية الحادية والعشرون للقرآن الكريم (2014م).

2. المسابقة العالمية الثانية والعشرون للقرآن الكريم (2015م).

3. المسابقة العالمية الثالثة والعشرون للقرآن الكريم (2016م).

4. المسابقة العالمية الرابعة والعشرون للقرآن الكريم (2017م).

5. المسابقة العالمية الخامسة والعشرون للقرآن الكريم (2018م).

6. المسابقة العالمية السادسة والعشرون للقرآن الكريم (2019م).

7. المسابقة العالمية السابعة والعشرون للقرآن الكريم (2020م).

8. المسابقة العالمية الثامنة والعشرون للقرآن الكريم (2021م).

9. المسابقة العالمية التاسعة والعشرون للقرآن الكريم (2023م).

10. المسابقة العالمية الثلاثون للقرآن الكريم (2023م).

المنح التعليمية المجانية

بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية تم منح (1339) إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير خلال الفترة من 2017م وحتى 2023م، شاملة الدراسة والكتب المجانية على النحو التالي:

العام الدراسي 2017 / 2018م تم منح (100) إمامًا منحة ماجستير.

العام الدراسي 2018 / 2019م تم منح (118) إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير.

العام الدراسي 2019 / 2020م تم منح (64) إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير.

العام الدراسي 2020 / 2021م تم منح (780) إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير.

العام الدراسي 2021 / 2022م تم منح (78) إمامًا وإداريًّا منحة الماجستير، بالإضافة إلى منح (39) إمامًا وإداريًّا منحة الماجستير من الجامعات المصرية.

6العام الدراسي 2022 / 2023م تم منح (160) إمامًا وواعظة وإداريًّا منحة الماجستير.

البحث العلمي بالدراسات العليا

أكثر من ( 5874 ) إمامًا وإداريًّا على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا وذلك على النحو التالي:

بلغ عدد الحاصلين على الدكتوراه من الأئمة ( 674 ) إمامًا.

بلغ عدد الحاصلين على الماجستير من الأئمة ( 1645 ) إمامًا.

بلغ عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة ( 2162 ) إمامًا.

بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراه ( 13 ) واعظة.

بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير ( 17 ) واعظة.

بلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراه ( 26 ) إداريًّا.

بلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير ( 104 ) إداريًّا.

بلغ عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين ( 54 ) إداريًّا.

بلغ عدد المسجلين بمنحة الماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية والجامعات المصرية (1339) إمامًا وإداريًّا وواعظة.

توفير فرص العمل

تعيين عدد (4258) عاملًا، في مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، وذلك في الفترة من 2015م حتى 2020م.

تعيين عدد (3011) إمامًا، في مسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016م وإعلاناتها التكميلية، وأوائل الخريجين، وذلك في الفترة من 2016م حتى 2022م.

تكليف عدد (138) فني وأخصائي تمريض (ممرضات)، وذلك في الفترة من 2015 حتى 2022م.

الإعلان عن (2000) وظيفة إمام وخطيب، بنظام التعاقد عبر بوابة الوظائف الحكومية.

الإعلان عن (2000) وظيفة عامل، بنظام التعاقد عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وبذلك يكون إجمالي فرص العمل التي وفرتها الوزارة خلال تلك الفترة قد بلغ (7407)، إضافة إلى فرص العمل بنظام الأجر مقابل عمل، وآلاف فرص العمل التي توفرها هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

المشروعات التنموية لهيئة الأوقاف المصرية

مشروعات تم الانتهاء منها

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي تم الانتهاء منها (17055) وحدة، بإجمالي تكلفة بلغت (2،109،306،405) جنيه، وذلك على النحو التالي:

عدد (14702) وحدة إسكان اجتماعي واستثماري واقتصادي بتكلفة قدرها (1،759،381،223) جنيهًا، منها (12598) إسكان اجتماعي.

عدد (2353) وحدة تجارية وخدمية.

مشروعات جار العمل بها

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي يجري العمل بها حاليًا (11646) وحدة، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (5،005،917،602) جنيهًا، وبلغ إجمالي ما تم صرفه على هذه المشروعات حتى تاريخه مبلغ (2،168،028،663) جنيهًا، بمتوسط نسبة تنفيذ للأعمال بلغت (43%)، وجار إتمام تنفيذ هذه الأعمال.

العوائد الاستثمارية لمشروعات الهيئة

حققت جميع المشروعات عوائد استثمارية مجزية ومتميزة تجاوزت في بعض المشروعات الاستثمارية نسبة 100%، ومن أهم هذه المشروعات:

مشروع الإسكان الاستثماري (سما أسوان) بمحافظة أسوان والذي يشمل عدد 300 وحدة سكنية وعدد 33 محلًا تجاريًا.

مشروع مول البستان بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ويتكون من عدد (30) وحدة إدارية و(8) محلات تجارية.

مشروع عروس البحر بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويتكون من عدد (44) وحدة إدارية.

مشروع المول التجاري بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويتكون من عدد (28) محلًا تجاريًّا.

مشروع سوق الخميس (المرحلة الأولى) بالمطرية بمحافظة القاهرة، ويتكون من عدد (170) محلًا تجاريًّا.

مشروع سوق الخميس (المرحلة الثانية) بالمطرية بمحافظة القاهرة، ويتكون من عدد (120) محلًا تجاريًّا و264 وحدة إدارية و769 باكية تجارية.

مشروع برج سكني إداري تجاري بمحافظة البحيرة، ويتكون من عدد (55) وحدة سكنية، بالإضافة لعدد (3) وحدات إدارية، و(5) محلات تجارية.

مشروع برج سكني بمحافظة بني سويف، ويتكون من عدد (29) وحدة سكنية.

مشروع مبنى تجاري إداري بمحافظة كفر الشيخ، ويتكون من عدد (12) وحدة إدارية وعدد (4) محلات تجارية.

إيرادات الهيئة

حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيراد سنوي في تاريخها، حيث بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح في العام المالي 2022/ 2023م مبلغًا وقدره (2،285) مليار جنيه، بزيادة قدرها (250) مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 12،3% عن نفس الفترة من العام المالي 2021/ 2022م، وبزيادة قدرها (467) مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 25،7% عن العام المالي 2020/ 2021م.

حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيراد شهري في تاريخها، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 /3/ 2023م حتى 31/ 3/ 2023م مبلغًا وقدره (306،732،153) جنيهًا، بزيادة قدرها (66،856،636) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 27.9% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/ 2022م، وبزيادة قدرها (185،126،760) جنيهًا، بنسبة قدرها ( 152.2% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021م، وهو أعلى إيراد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف.

الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة حتى 30 سبتمبر 2023م

إجمالي ما تم صرفه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة خلال تلك الفترة قد بلغ (158،061،329) جنيهًا، منها (115،317،271) جنيهًا لتطوير مستشفى الدعاة ودعم معهد التمريض وشراء أجهزة طبية حديثة من أهمها:

جهاز قسطرة القلب بتكلفة بلغت (7،425،959) جنيهًا.

جهاز الرنين المغناطيسي المفتوح بتكلفة بلغت (12) مليون جنيه.

جهاز المسح الذري (جاما كاميرا) بتكلفة بلغت (2،497،500) جنيه.

جهاز أشعة متنقل و(3) أجهزة موجات فوق صوتية للقلب وجهاز رسم المخ بتكلفة إجمالية بلغت (3،744،000) جنيه.

جهاز موجات فوق صوتية لوحدة التفتيت بالإضافة إلى (19) ماكينة غسيل كلوي بتكلفة إجمالية بلغت (3،280،000) جنيه.

عدد (2) جهاز أشعة c-arm لقسم الأشعة ولعمليات العظام بتكلفة إجمالية بلغت (2،505،000) جنيه.

جهاز ليزر جلدية بتكلفة إجمالية بلغت (2،357،500) جنيه.

عدد (2) جهاز تنفس صناعي و(2) جهاز تخدير وجهاز قياس السمع وضغط الأذن بتكلفة إجمالية بلغت (1،602،833) جنيهًا.

جهاز تحليل دلالات أورام بالإضافة إلى جهاز كيميائي للمعمل بتكلفة إجمالية بلغت (1،520،000) جنيه.

عدد (5) أجهزة مناظير "هضمي - أنف وأذن - حنجري - المخ" بتكلفة إجمالية بلغت (1،112،700) جنيه.

عدد (10) مونتيور للرعاية المركزة وقسطرة القلب بتكلفة إجمالية بلغت (1،320،000) جنيه.

عدد (2) جهاز تنفس صناعي للأطفال المبتسرين بتكلفة إجمالية بلغت (1،380،840) جنيهًا.

عدد (1) جهاز موجات صوتية للقلب بتكلفة إجمالية بلغت (983،437) جنيهًا.

عدد (1) جهاز موجات صوتية سونار بتكلفة إجمالية بلغت (389،480) جنيهًا.

تحسين أحوال الأئمة

زيادة في بدل صعود المنبر قدره (1000) جنيه في يناير 2016م، وزيادة ثانية قدرها (600) جنيه لحملة الليسانس، و(800) جنيه لحملة الماجستير، و(1000) جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019م، وزيادة ثالثة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه، و(300) جنيه لحملة الماجستير، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021م، وزيادة رابعة قدرها (250) جنيهًا في بدل صعود المنبر في سبتمبر 2021م، وزيادة خامسة قدرها (400) جنيه في بدل صعود المنبر في مارس 2023م، وذلك إضافة إلى العلاوات المقررة لجميع موظفي الدولة.

الأمر الذي زاد معه إجمالي دخل الإمام حديث التعيين على الدرجة الثالثة من الحاصلين على الدكتوراه (461.01%)، ليصبح (7950،10) جنيه بدلًا من (1417،1) جنيه، في حين بلغت زيادة الإمام المعين على الدرجة الأولى من الحاصلين على الدكتوراه نحو (7257،03) جنيه، ليصبح الإجمالي (10006،20) جنيه بدلًا من (2749،17) جنيه، فيما بلغت أقل زيادة لأحدث إمام معين على الدرجة الثالثة من حملة الليسانس نحو (5833) جنيهًا، ليصبح الإجمالي (7250،10) جنيه بدلا من (1417،1) جنيه.

توفير الزي الأزهري المجاني اللائق للأئمة والواعظات، وتوفير منح ماجستير مجانية بلغت في عام 2021م وحده (780) منحة ماجستير مجانية، بإجمالي (1339) منحة مجانية شاملة الكتب والدراسة خلال أربع سنوات، مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية، وجامعة الأزهر، والجامعات المصرية.

وذلك إضافة إلى تحسين أحوال خطباء المكافأة، بزيادات تراوحت ما بين 618% كحد أعلى، و300% كحد أدنى، وبدلات شيوخ وأعضاء المقارئ، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وذلك بإجمالي تكلفة تقدر بأكثر من مليار جنيه سنويًّا، من الموارد الذاتية للوزارة.

مواجهة الفكر المتطرف

448 مؤلفًا ومترجمًا.

إصدار (123) كتابًا في قضايا تجديد الفكر الديني من أهمها: (نحو تجديد الفكر الديني - نحو تفكيك الفكر المتطرف - خطورة التكفير والفتوى بدون علم - بناء الشخصية الوطنية - فقه السيرة النبوية قراءة جديدة - الدين والدولة - مشروعية الدولة الوطنية - قضايا التجديد والمواجهة - موسوعة الدروس الأخلاقية - حديث الروح - نحو خطاب عقلاني رشيد - القدس والمواثيق الدولية - مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة - تنظيم النسل في ضوء متغيرات العصر - مقاصد الشرع وقضايا العصر صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء - الدولة مفهومها وتطورها - عقد المواطنة - الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة - الجاهلية والصحوة - التسامح منهج حياة - المرأة ودورها في الدولة الوطنية الأمن المجتمعي - المختصر الشافي في الإيمان الكافي - العملات الافتراضية المشفرة - حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية - البحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة - التسامح منهج حياة - الوقاية من الأمراض والانحرافات - دراسات في علوم القرآن - أخلاقنا - موسوعة الثقافة الإسلامية - موسوعة الخطب العصرية جـ11 - دراسات في علوم الحديث).

طباعة (141) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية من أهمها: (الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى (14) لغة - نحو تجديد الفكر الديني وترجم إلى (13) لغة - حماية الكنائس في الإسلام وترجم إلى (13) لغة - فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى (10) لغات - مفاهيم يجب أن تصحح وترجم إلى (7) لغات - الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وترجم إلى (7) لغات - الجاهلية والصحوة وترجم إلى (7) لغات - الدين والدولة وترجم إلى (5) لغات - مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى (3) لغات - ضلالات الإرهابيين وتفنيدها وترجم إلى (لغتين) - الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة وترجم إلى (لغتين).

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أربع لغات: (الأردية) و(اليونانية) و(الهوسا) و(العبرية).

إصدار (62) كتابًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، وعدد (74) كتابًا مترجمًا ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية، وعدد (26) كتابًا ضمن سلسلة "رؤية" للنشء، وعدد (19) كتابًا ضمن سلسلة "رؤية" للنشء مترجمة إلى اللغات الأجنبية، وعدد (3) كتاب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء بطريقة برايل، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

التدريب والتثقيف والدعوة الإلكترونية

افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين يناير 2019م، وقيامها بدور رائد في مجال التدريب.

اعتماد مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية ليكون مركزًا دوليًّا معتمدًا، وحصول (1363) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الآلي منه.

إطلاق استراتيجية بناء الوعي 2021م بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام، وتنفيذ عدد من فعالياتها.

إطلاق العديد من المبادرات المحلية والدولية ومن أهمها: (مبادرة محمد "صلى الله عليه وسلم" رسول الإنسانية، ومبادرة واعظات وراهبات، ومبادرة وطن بلا إدمان، ومبادرة الأمل حياة، ومبادرة نتعايش باحترام متبادل، ومبادرة "حق الطفل"، ومبادرة "سكن ومودة"، ومبادرة "نبي الرحمة" (صلى الله عليه وسلم)، ومبادرة "نبي الهدى" (صلى الله عليه وسلم)، ومبادرة "حج مبرور"، ومبادرة "حق الوطن"، ومبادرة اعرف قدر نبيك "صلى الله عليه وسلم"، ومبادرة تعليم اللغة العربية، ومبادرة هذا نبينا "صلى الله عليه وسلم").

إطلاق الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية يناير 2021م، من خلال توقيع عدد (24) بروتوكول تعاون مع كلٍّ من: (جامعة الأزهر من خلال جميع فروعها على مستوى الجمهورية - جامعة عين شمس- جامعة القاهرة - جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادي الجديد - جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة طنطا - جامعة دمنهور - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة دمياط - جامعة المنيا - جامعة مطروح - جامعة الإسكندرية - جامعة الزقازيق)، وتم تدريب أكثر من (4100) إمام وواعظة.

تم توقيع عدد (14) ملحق بروتكول تعاون مع كلٍّ من: (جامعة عين شمس- جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي (فرع البحر الأحمر) - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة بور سعيد - جامعة مطروح - جامعة القاهرة - جامعة الفيوم - جامعة الإسكندرية)، لمنح الماجستير والدكتوراه على أن تكون تكلفة الدراسة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، وتم تفعيلها مطلع العام الدراسي 2021/2022م.

أكثر من ( 5874 ) إمامًا وإداريًّا على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا وذلك على النحو التالي:

بلغ عدد الحاصلين على الدكتوراه من الأئمة ( 674 ) إمامًا.

بلغ عدد الحاصلين على الماجستير من الأئمة ( 1645 ) إمامًا.

بلغ عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة ( 2162 ) إمامًا.

بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراه ( 13 ) واعظة.

بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير ( 17 ) واعظة.

بلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراه ( 26 ) إداريًّا.

بلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير ( 104 ) إداريًّا.

بلغ عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين ( 54 ) إداريًّا.

بلغ عدد المسجلين بمنحة الماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية والجامعات المصرية (1339) إمامًا وإداريًّا وواعظة.

إطلاق إدارة الدعوة الإلكترونية، وتكثيف برامجها وتطبيقاتها.

إعلان عام 2023م عامًا للدعوة الإلكترونية.

التوسع في النشر الدعوي الإلكتروني من خلال (36) موقعًا وصفحة وقناة تتبع وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها منها (10) صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هي:

صفحة الإعجاز الرباني في الكون، صفحة وعي، صفحة مجلة الفردوس، صفحة عشاق اللغة العربية، صفحة أطفالنا، صفحة لغة الإشارة، صفحة مراكز الثقافة الإسلامية، صفحة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، صفحة موفدو الأوقاف المصرية، صفحة المراكز الإسلامية بالخارج.

استحداث العديد من الأنشطة الدعوية والقرآنية

الأنشطة الدعوية المستحدثة:

إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل بمشاركة أكثر من 23 ألف مسجد بمحافظات الجمهورية.

إطلاق الدروس المنهجية للأئمة بمشاركة 1000 مسجد.

افتتاح ( 13 ) مركزًا لإعداد الخطباء بالمديريات الإقليمية.

إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 1004 مسجد.

عقد 811 أسبوعًا ثقافيًّا بالمساجد الكبرى.

إطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 71 مسجدًا تعقد بها مجالس الإقراء.

إطلاق ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بالمساجد 48 ندوة أسبوعيًّا.

إطلاق الدروس المنهجية للواعظات بمشاركة 89 مسجدًا.

إطلاق مجلس الفقه بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الفقه.

إطلاق مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الحديث.

إطلاق 20 مسابقة تثقيفية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم (نبي الهدى "صلى الله عليه وسلم" - فرائض الإسلام - كتاب وقضية - حج مبرور 1443هــ - أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم" - أحسن القصص - العقيدة الصافية - شهر القرآن - أعلام الحضارة العربية - نساء مؤمنات - عظماء صنعوا التاريخ - أماكن لها تاريخ - أنبياء الله - لغة القرآن - رمضان شهر القرآن - الروضة النبوية - حج مبرور 1444هـ - مكارم الأخلاق - الأسماء الحسنى - النبي الهادي (صلى الله عليه وسلم)"، شارك فيها أكثر من 100 ألف متسابق.

الأنشطة القرآنية المستحدثة

إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش).

إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص).

إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة).

إطلاق مقرأة الأئمة القراء.

إطلاق ( 2676 ) مقرأة للأئمة.

افتتاح ( 14 ) مراكز تلاوة القرآن الكريم للرجال والسيدات.

إطلاق ( 2537 ) مقرأة للجمهور.

إطلاق ( 18 ) مجلسًا للإقراء على كبار القراء.

إطلاق ( 5 ) مقارئ للسيدات.

إطلاق ( 35 ) مقرأة نموذجية للواعظات المتقنات.

إطلاق ( 25 ) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة.

إطلاق ( 70 ) حلقة ضمن برنامج التحفيظ عن بعد.

البر وخدمة المجتمع

صرف وتخصيص (2،509،713،189) جنيهًا في البر وخدمة المجتمع منها:

صرف 175 مليون جنيه لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء مدارس، ولحساب صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم، وقد تم الانتهاء من تنفيذ (8) مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، في حين يجري العمل بـ (5) مدارس أخرى بـ(3) محافظات.

صرف 100 مليون جنيه ضمن مبادرة (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

صرف 60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة.

صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا.

صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التضامن الاجتماعي لدعم صندوق (عطاء) لمتحدي الإعاقة.

صرف 50 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.

صرف 30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

صرف 30 مليون جنيه لمبادرة دكان الفرحة.

صرف 25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

صرف 20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

صرف 20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار.

صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة.

صرف 20 مليون جنيه ضمن مبادرة (حياة كريمة).

صرف 20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي.

صرف 32،609،674 جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

صرف 16،300،000 جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان.

صرف 130،745،451 جنيهًا للإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وطلاب العلم الفقراء، وأصحاب الأمراض المزمنة، وخلافه.

شراء سلع غذائية بقيمة 29،600،000 جنيه لشنطة رمضان بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين (سكر + أرز) وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

صرف 10،350،000 جنيه لاستخراج 190 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

شراء 8600 مقعد دراسي بقيمة 7،843،200 جنيهًا وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأولى بالرعاية.

شراء 57،868 ألف بطانية للشتاء بقيمة 5،424،264 جنيهًا وتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية.

صرف 10 ملايين جنيه لمتضرري السيول بمحافظة أسوان.

صرف 8،151،552 جنيهًا في علاج مرضى الأورام.

شراء 3000 سجادة بقيمة 1،238،853 جنيهًا، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور، وإهداؤها للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

صرف 10 مليون جنيه لصندوق تأمين العاملين.

صرف 30 مليون جنيه دعم صندوق الرعاية الصحية.

صرف 12،652،354 جنيهًا لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض.

صرف 6،459،295 جنيهًا لشراء 6 سيارات إسعاف وخدمة عاملين بالوزارة.

صرف 120،307،768 جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

صرف 2،400،000 جنيه دعمًا لنقابة القراء.

صرف 350 ألف جنيه تعويضات للمضارين من حادث قطار سوهاج.

صرف 12،507،000 جنيه على الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

بالإضافة إلى (814،178،359) جنيهًا حصيلة مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تم توزيع (7499) طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.

بالإضافة إلى (71،998،800) حصيلة مشروع صكوك لحوم الإطعام، والذي أطلقته وزارة الأوقاف فبراير 2022م، حيث تم توزيع (1100) طن لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية.

صرف أكثر من (290) مليون جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف الوزارة.

إحلال المساجد وتجديدها وصيانتها وترميمها وفرشها

تم إحلال وتجديد وصيانة وتطوير (11227) مسجد، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (15) مليار جنيه، منها (4584) مسجدًا بتكلفة بلغت (4،971،391،720) جنيهًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (6643) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (9،289) مليار جنيه.

حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (4104) مسجدًا جديدًا في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 29 سبتمبر 2023م، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

حصول (214) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

تم فرش أكثر من (30) ألف مسجد بكمية فرش أكثر من (9) ملايين متر مربع، منها (15222) مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش تزيد على أربعة ملايين وتسعمائة ألف متر مربع من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، وبتكلفة أكثر من (799) مليون جنيه، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.

أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات

البرامج التدريبية الدولية

الدورة التدريبية الأولى للأئمة السودانيين في الفترة من 22 /12 /2020م حتى 31 /12 /2020م الدورة التدريبية الثانية للأئمة والواعظات السودانيين في الفترة من 11/9/2021م حتى 23 /9/ 2021م.

الدورة التدريبية الأولى للأئمة الفلسطينيين في الفترة من 6 /2 /2022م حتى 16 /2 /2022م دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الأولى في الفترة من 14 /5/ 2022م حتى 24 /5 /2022م.

الدورة التدريبية الأولى للأئمة وواعظات بوركينا فاسو في الفترة من 28 /5 /2022م حتى 7 /6 /2022م الدورة التدريبية الأولى للأئمة وواعظات بوركينا فاسو في الفترة من 28 /5 /2022م حتى 7 /6 /2022م.

الدورة التدريبية الأولى لعلماء الهند في الفترة من 16 /7 /2022م - حتى 26 /7 /2022م دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثانية في الفترة من 24/ 9/ 2022م حتى 4/ 10/ 2022م.

دورة أئمة ووكلاء الأوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة في الفترة من 8 /12 /2022م - حتى 26/ 12 /2022م الدورة التدريبية لأئمة تنزانيا في الفترة من 2 /2 /2023م - حتى 11 /2 /2023م.

دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثالثة في الفترة من 9/ 3/ 2023م حتى 18/ 3/ 2023م دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الرابعة في الفترة من 9/ 9/ 2023م حتى 16/ 3/ 2023م.