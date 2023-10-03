نقابة الصحفيين توجه الشكر للزميل عاطف السيد لدوره في إنشاء عيادة التأمين الصحي

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 02:56 م

تقدم الكاتب الصحفي خالد البلشى، نقيب الصحفيين، بالشكر للزميل عاطف السيد، سكرتير تحرير «البوابة نيوز» ومحرر الملف الطبى، لدوره فى الحصول على موافقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بإنشاء عيادة التأمين الصحي داخل مقر النقابة.

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت عن الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بافتتاح عيادة التامين الصحى ومكتب خدمة العملاء والإحصاء، لاستخراج بطاقات التأمين الصحي للصحفيين داخل نقابة الصحفيين.

وقالت النقابة في بيان لها، إن عيادة التأمين الصحي ستعمل لمدة ثلاثة أيام هي: الاثنين والأربعاء والخميس، أسبوعيًّا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بينما يعمل مكتب خدمة العملاء والإحصاء يوميًّا في مواعيد العمل الرسمية للنقابة من العاشرة صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا. وجارٍ العمل حاليًّا على تجهيز صيدلية للتأمين الصحي داخل النقابة لصرف الأدوية للصحفيين، وسوف يتم الإعلان عن افتتاحها بمجرد الانتهاء من الإجراءات والتجهيزات.

وقال البلشى، فى بيان عبر الصفحة الرسمية لنقابة الصحفيين بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: "بخصوص إنشاء عيادة التأمين الصحي بالنقابة، هناك شكر واجب لابد أن نوجهه لكل أصحاب الفضل والزملاء الذين طرحوا الفكرة والذين بذلوا جهدا في هذا الاطار بدءا من المجلس السابق والزميل عاطف السيد من البوابة نيوز ، والذي قدم فكرة إنشاء عيادة شاملة لكن جاءت اللقاءات لتكشف عن صعوبات عديدة في مواجهة تنفيذها.. وللزميل أيمن عبدالمجيد الذي أعاد طرح الفكرة مع بداية المجلس الحالي كجزء من خدمة أصحاب المعاشات، وقام بعدد من الاتصالات في هذا الإطار، وأكمل الزميل محمد الجارحي الجهد المبذول وكذلك الزميل عبدالمجيد عبدالله الذي ساهم في ترتيب العديد من اللقاءات.. وكذلك الأستاذ جمال عبدالرحيم والذي سعى لتوفير كل الإمكانات المتاحة داخل النقابة لاستكمال المشروع، وندعوهم جميعا للحضور الأربعاء للوقوف على ثمرة عملهم.

وأضاف البلشي: "الشكر كل الشكر للقائمين على التأمين الصحي الذي سعوا خلال الفترة الماضية لتذليل الصعوبات أمام افتتاح العيادة وفتح مكتب إصدار بطاقات التأمين الصحي".

كان سكرتير تحرير «البوابة نيوز» الزميل عاطف السيد، حصل على موافقة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على إنشاء عيادة للتأمين الصحى داخل مبنى نقابة الصحفيين في سبتمبر 2022، تشتمل على التخصصات الطبية اللازمة، خدمة للزملاء الصحفيين وتوفير أفضل رعاية صحية مجانية لهم.