تأجيل محاكمة متهمي داعش حلوان

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش حلوان" لجلسة ٢١ نوفمبر.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس خلية ارهابيه بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، والسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.