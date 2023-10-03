ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ألمانيا تحتفل بيوم الوحدة الـ33 بمشاركة 1300 ضيف

ألمانيا
ألمانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحيي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ذكرى "يوم الوحدة الألمانية"، الذي من المتوقع أن يحضره حوالي 1300 ضيف. 

وتقام الاحتفالات المركزية ليوم الوحدة الألمانية في ولاية فيدرالية مختلفة كل عام، وهذا العام ستقام في هامبورج. 
يشارك بالاحتفال المستشار الألماني أولاف شولتس، بالإضافة إلى عدد كبير من المسئولين وعمدة مدينة هامبورج بيتر تشينشر ورئيس المحكمة الدستورية الفيدرالية ستيفان هاربارث، الذي سيلقى كلمة بهذه المناسبة.

وحسب قناة "أيه آر ديه" الألمانية فسوف تبدأ المراسم بقداس بكنيسة القديس ميخائيل الرئيسية، ووفقًا لهيئة السياحة في هامبورج، فقد بدأت الاحتفالات أمس الاثنين وحضر أكثر من 300 ألف شخص المهرجان الذي أقيم حول قاعة المدينة وبينينالستر.
يذكر أنه في 3 أكتوبر عام 1990، انضمت ألمانيا الشرقية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد تقسيمها إلى "شرقية وغربية"، وهو الوضع الذي كان قائما منذ عام 1949.

ads
ألمانيا يوم الوحدة الألمانية
ads