نيويورك تايمز: روسيا بصدد اختبار صاروخ مجنح جديد بمحرك نووي من طراز بوريفيستنيك

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 02:39 م

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن روسيا بصدد اختبار صاروخ مجنح جديد بمحرك نووي من طراز "بوريفيستنيك".

وقالت الصحيفة - وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء- إن الصور الفوتوغرافية الفضائية والمعلومات الواردة من سلاح الجو الأمريكي ترجح أن روسيا بصدد اختبار صاروخ مجنح يعمل بمحرك نووي، مؤكدة أن التجارب قد بدأت وأن الصاروخ قادر على التحليق آلاف الأميال.

ويعد صاروخ "بوريقيستنيك" المجنح فرط الصوتي المزود بمحرك نووي يستطيع التحليق إلى مسافة غير محدودة، ويمتلك قدرة خارقة على اجتياز وضرب الدفاعات الجوية.