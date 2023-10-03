وكيل الشيوخ: ترشح الرئيس السيسي لولاية أخرى للحفاظ على مقدرات الوطن

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لولاية رئاسية جديدة يأتي للحفاظ على مقدرات الوطن وما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات في عهده، استعادت فيها الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن كلمات الرئيس امس ترجمت وجسدت سنوات من الجهد وعرق والمثابره منذ توليه المسئولية في 2014 حماية للوطن والمواطن.

وأضاف أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الجلسة العامة اليوم، أن استجابة الرئيس السيسي لنداءات ورغبة الشعب المصري وهو تكليف شعبي لزعيم وطني شجاع حافظ علي وطنة في أحلك الظروف، وعاد مرة أخرى ليتحمل مسئولية وطن وشعب، لبناء دولة وطنية حديثه تلبي طموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة.

وأشار وكيل الشيوخ إلى أن الضمانات التي أقرتها الدولة المصرية في الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، تؤكد دعم مناخ الديمقراطية والحرية وأننا أمام ماراثون انتخابي ديمقراطي نزيه.

وتقدم أبوشقة بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس السيسي الذي لم يتاخر عن نداء الوطن، وكان عالعهد دائمًا كما تحمل المسئولية الوطنيه في 2014 عاد ليلبي نداء الوطن في الحفاظ علي مقدرات الوطن في 2024 وتحقيق مايصبوا المصريين في دولة عصرية حديثة.

وأكد أبوشقة، أن المصريين أمامهم فرصة تاريخية للخروج والمشاركة، في مارثون الانتخابات الرئاسيه ليعبروا عن إرادتهم بكل حرية لاختيار رئيسهم، ليؤكدوا عظمة المصريين وريادتهم، وطالب المصريين جميعًا بأن يشاركوا هذا العرس الديمقراطي، سيما أن الانتخابات على مدار ثلاثة أيام، وأننا أمام ضمانات قانونية غير مسبوقة تؤكد أن صوت المواطن في الصندوق هو المعبر عن الإرادة الحقيقيه للمصريين.