ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 22 بلدة في إقليم زابوروجيا

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو أن الجيش الروسي قصف صباح اليوم الثلاثاء 22 بلدة تابعة للإقليم.
وذكر مالاشكو في تصريح، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية:" أن الجيش الروسي نفذ 128 ضربة استهدفت 22 بلدة تابعة للإقليم منهم أربع هجمات بالمدفعية الثقيلة على بلدات نوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وعشر هجمات بطائرات بدون طيار على هوليايبول ونوفوداريفكا ونوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وتيميريفكا وخمس هجمات جوية على أوريكيف ونوفوداريفكا ومالا توكماشكا".

وأضاف المسؤول الأوكراني أن 109 هجمات بالمدفعية استهدفت أراضي البلدات والقرى الواقعة على خط المواجهة، بما في ذلك هوليبول وزاليزنيتشن ونوفواندرييفكا ومالينيفكا وبيلوهريا وبريوبرازينكا وبياتيخاتكي ولوبكوف وكاسيانسكي.

وأوضح أنه تم الإبلاغ عن 18 بلاغًا بشأن تدمير المباني السكنية والمباني الملحقة والبنية التحتية ولكن لحسن الحظ لم يصب أي من السكان المحليين.

ads
زابوروجيا الجيش الروسي
ads