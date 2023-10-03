كارولين سيلول: كنت محظوظة بنشأتي في فرنسا

أكدت النجمة الفرنسية كارولين سيلول، أن الأفلام المصرية التي جذبتها كانت أفلام يوسف شاهين وأعجبها كيف عرض قضايا المرأة في أفلامه.

كما قالت كارولين خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ39 عن السينما الفرنسية والأوروبية بأن كل سينما لها مذاق خاص فهي مختلفة عن السينما الأمريكية.



واعترفت كارولين سيلول، أن حياتها مع منتج دقيق في أعماله منذ 35 عاما، علمها الدقة في العمل والإختيار المتأني للأعمال الفنية، فأي سيناريو لابد وأن تعدل فيه أكثر من مرة بحضور الكاتب والمخرج وفريق العمل حتى نصل لقصة مقتنعين بها جميعا.



وأضافت أنها لا تستطيع القول بأن السينما ناقشت جميع قضايا المرأة، ولكنها محظوظة لنأشتها في فرنسا، فهي بلد تحترم المرأة والديانة الأساسية فيها هي المسيحية التي حددت المرأة في قالب معين، ولكن مع تطور الوقت حصلت المرأة الفرنسية والأوروبية على حريتها.