دوري الأبطال.. ساكا وجيسوس يقودان التشكيل المتوقع لأرسنال في مواجهة لانس

يحل فريق أرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره لانس الفرنسى، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "بوليرت ديليليس"، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وكشر نادي أرسنال عن أنيابه في مستهل مشواره بالمسابقة العائد إليها بعد سنوات من الغياب، بفوزه الكبير على ضيفه أيندهوفن، بأربعة أهداف نظيفة.

وجاء التشكيل المتوقع لارسنال كالتالى:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، ويليام ساليبا، ألكساندر زينشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، إدوارد نيكيتاه.