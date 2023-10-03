رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة لاستكمال إجراءات تشكيل اللجان النوعية

بدأت قبل قليل الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25.

ومن المقرر أن يدعو رئيس المجلس، الأعضاء لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، وفي الجلسة الثانية يتم عرض الطعون والموقف منها، وعقب ذلك يدعو لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وفي الجلسة الثالثة، يعلن رئيس مجلس النواب، التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع، الدعوة للأعضاء لتسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية للراغبين في تغيير العضوية عن الدور السابق.

