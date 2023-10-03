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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويطمئن على انتظام العملية التعليمية

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد سير العملية التعليمية
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تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكدًا انتظامها دون أية معوقات، وذلك بعد أن كانت مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2023/ 2024، ب 2298 مدرسة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة بالعام الدراسي الجديد للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، وحرص على تفقد الفصول الدراسية، وتابع شرح المعلمين للدروس، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

وتفقد وكيل الوزارة ، فصول مدرستي السعيدية بنات القديمة، والشهيد نبيل فراج المهنية بنات التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ ودورات المياه للإطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، وحجرة الاقتصاد المنزلي ، كما تفقد الفصول، وأدار نقاشاً مع الطالبات عن حرب اكتوبر المجيدة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، وسامح داوود، مدير عام  إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وبسيوني داود، موجه أول تربية رياضية بإدارة شرق، وأمل طه، مديرة مدرسة السعيدية القديمة، ورحاب الجميع، مديرة مدرسة الشهيد نبيل فراج المهنية بنات.

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