الأسر المنتجة بجنوب سيناء تستعد للمشاركة في معرض "تراثنا"

أكدت أميمة محمد إبراهيم سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة والمنسق العام للمعارض بالجمعية على ضرورة تواجد مجموعة جنوب سيناء قريبة من بعضها مما يساعد على زيادة الترويج والتسويق لمنتجات المحافظة المرتبطة بالبيئة والتراث، مشيرة إلى أن عدد المشاركات والمشاركين 15 من المسجلين بجمعية الأسر المنتجة وقاموا بتوفيق أوضاعهم بجهاز المشروعات للمشاركة بمعرض تراثنا.

كما أكد عوده حسين على مسئول الخدمات غير المالية بفرع جهاز المشروعات بجنوب سيناء أنه جرى التنسيق و الترتيب لشحن المنتجات بطريقة آمنة و كذا سفر العارضات والعارضين يوم الجمعة المقبل وفقا للتعليمات الواردة من الجهاز .

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال فعاليات الاجتماع التنسيقى الذي عقد بمكتب جهاز المشروعات بطور سيناء، للمشاركات من سيدات الأسر المنتجة بجنوب سيناء فى معرض تراثنا المزمع إقامته بمركز المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة فى الفترة من 8 اكتوبر إلى 14 أكتوبر، حيث جرى مناقشة النقاط التنظيمية لشحن المنتجات و سفر المشاركات وقواعد تنظيم و ترتيب وضعية المعروضات وأسلوب العرض .

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يأتي تنظيم معرض "تراثنا" للعام الخامس على التوالي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى السوق العالمي. وأوضح رحمي أن معرض تراثنا يحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يمثل رسالة دعم وتأكيد لدور العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام للعمل على التطوير والازدهار بما يليق بمكانة مصر الحضارية والثقافية.