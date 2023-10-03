مع بدء الدراسة للعام الجامعي.. جامعة الملك سلمان الدولية تنظم ندوة تثقيفية لانتصارات حرب أكتوبر

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية ندوة تثقيفية بعنوان " أبطال النصر وتحديات العصر " حاضر فيها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والتي تناولت الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودور التخطيط والتنفيذ في تحقيق النصر، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة بالحضور من القيادات الجامعية وقيادة محافظة جنوب سيناء وابنائه الطلاب، وأشار إلى الدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه.

كما أشار إلى دور التنمية الذي تسعى قياداتنا الرشيدة إلى العمل والتضحية في سبيل بناء هذا الوطن؛ إذ تعتبر جامعة الملك سلمان إحدى قلاع التنمية والبناء على أرض سيناء. كما تطرق إلى مؤتمر حكاية وطن الذي رفع الستار عن الإنجازات التي شملت ربوع الوطن في كافة المجالات التعليمية والتكنولوجية والاقتصادية والتنموية.

وفي كلمته التي القاها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى الحضور، وجه الشكر الى الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة والسادة الحضور من القيادات وابنائه الطلاب؛ إذ تناول تاريخ وبطولات قواتنا المسلحة وتضحيات خير أجناد الأرض، وأن العمل على الأرض وترسيخ أدوات البناء والتنمية على أرض سيناء المجيدة حتى وقتنا هذا لا يقل أهمية عن يوم العبور ورفع رايات النصر، كما أكد أن استمرار الإنجازات لم يكن ليتحقق الا بدعم قيادة تؤمن بان الحاضر يصنع المستقبل ويحفظ تاريخ نجاحات الماضي.

وعلى صعيد آخر قام الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة بتدشين فاعليات الأنشطة الطلابية والرياضية التي قام بها طلاب الجامعة في العديد من الألعاب المختلفة، وأكد سيادته على حرصه ودعمه لأصحاب المواهب الرياضية، والفنية، والثقافية، كما تفقد سيادته سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 بأفرع الجامعة الثلاث ( الطور ـ رأس سدر ـ شرم الشيخ )، حيث تم تنظيم عدد من المحاضرات التعريفية في كل كلية لتوضيح النظام الدراسي ونظام الارشاد الاكاديمي والقواعد المنظمة للعمل داخل الكليات والتعريف بالأنشطة الطلابية ودورها في توطيد العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب وتحقيق الاندماج المجتمعي داخليا وخارجيا والتأكيد على التوازن بين الحياة الاكاديمية والنشاط الطلابي.

وحرصت إدارة الجامعة في اليوم الأول على تنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الطلابية المختلفة وعقد اللقاءات بالقيادات الجامعية مع الطلاب وعمل بانوراما وجولة تعريفية للطلاب الجدد للتعرف على مجالات ومباني الجامعة المتنوعة، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز مباني الجامعة والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمكتبات؛ لأداء دورها المرجو منها في تنمية مهارات الطلاب وصقلها ومساعدتهم في تنمية قدراتهم للمُنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتلبية احتياجات وظائف المُستقبل.

واجتمع رئيس الجامعة والنائب الاكاديمي بمديري الفروع والعمداء ومديري البرامج وأكد ضرورة توفير كافة الاحتياجات التي تتضمن انتظام سير العلمية التعليمية وجميع التجهيزات الفنية في مختلف مباني الجامعة، والتي تساعد على تقديم خدمات القطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومباني المعامل والورش، وسكن الطلاب والطالبات، والمناطق الترفيهية والرياضية.

كما وجه بتوفير احتياجات الطلاب داخل معامل ومكتبات الجامعة والتي تحتوي على كافة المستلزمات والاحتياجات الدراسية المختلفة، مشددًا على ضرورة توافر كافة احتياجات الطلاب وبأسعار مناسبة، مؤكدًا ضرورة الحرص على إجراءات السلامة والصحة المهنية، والاهتمام بمنظومة الأمن والنظافة والالتزام، وانتظام سير العمل بالجامعة.

وتواجدت القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية، كما حرص رئيس الجامعة على مشاركة الطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد والمشاركة في عملية الشرح والتعريف بالحياة الجامعية، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة إتاحة مناخ دراسي ملائم، وتوفير سبل الراحة للطلاب القدامى والجدد وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا كل التوفيق والتميز لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والقيادات الجامعية.

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