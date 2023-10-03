مارك حجار : جائزة جديدة لـ"صاحبتي" من مهرجان كولمبي

أعلن الممثل مارك حجار، حصول فيلمه القصير" صاحبتي" علي جائزة جديدة في الدورة الـ15 من مهرجان كالي الدولي للفيلم القصير في كولومبيا، حيث تنافس بين 8 أفلام في المسابقة الرسمية الدولية من 7 دول وهي البرازيل وشيلي وفرنسا والبرتغال واسبانيا وبيرو وارجنتينا، حيث حصل الفيلم علي منحة خاصة من WeMakeColor.

وأشار قائلا " شعرت بالسعادة بالجائزة الجديدة التي أنضمت لعدد كبير من الجوائز التي حصل عليها الفيلم في أكثر من 10 دول مختلفة منها ايطاليا وفرنسا والسويد والاردن والمغرب وتونس والبرازيل وايرلندا واخيرا كولومبيا، وسعيد بأني أقوم بتمثيل بلدي في أكثر مجال أحبه وهو صناعة الأفلام، وأيضا حبي للتمثيل، ففي كل مرة يحصل فيها الفيلم علي جائزة أشعر بالفخر بتمثيل اسم بلدي في المهرجانات الدولية، وأنا سعيد بالعمل مع كل فريق الفيلم بداية من كوثر يونس كاتبته ومخرجته والهام صفى الدين شريكته في البطولة وساندرو كنعان وبالطبع المخرج والمونتير الكبير خالد مرعي".

وكان الفيلم قد بدأ رحلته بكونه الفيلم المصري الأول الذي يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وبعدها فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، كما شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان عمان السينمائي، وفي الدورة الـ 45 للمهرجان العالمي «أفلام المرأة» في فرنسا، كما شارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان دبلن السينمائي الدولي بأيرلندا، وغيرها من المهرجانات.

"صاحبتي" ينتمى لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته 17 دقيقة، كما إخراج وبطولة مارك حجار وإلهام صفي الدين وفاضل الجارحي وسونيا فريد، وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة، عندما يذهب "علي" لزيارة صديقته "سارة" في بيتها متنكرا في هيئة فتاة، من أجل محاولة قضاء ليلة معها أثناء وجود أهلها في البيت ولكن دون علمهم.