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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى الأبطال.. تشكيل هجومى متوقع لريال مدريد أمام نابولى

ريال مدريد
ريال مدريد
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق نابولى الإيطالى، الذى يستضيف نظيره ريال مدريد الإسبانى، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويسعى كل فريق للفوز والانفراد بصدارة المجموعة؛ إذ حقق كل فريق الفوز فى الجولة الأولى ويمتلك ثلاث نقاط، اعتلى على أثرها الفريق الإيطالى المجموعة بفارق الأهداف عن الفريق الملكى.

شهدت قائمة الميرنجي لمباراة اليوم، غياب الرباعي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر وديفيد ألابا.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد كالتالى:
حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.
خط الدفاع: كامافينجا - أنطونيو روديجر - ناتشو - داني كارفاخال.
خط الوسط: لوكا مودريتش- فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.
خط الهجوم: رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور.
 

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