مران الزمالك.. عودة الونش وعلاء وجاهزية فتوح لمواجهة البنك (صور)

عاد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للتدريبات، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة أوباما بصورة طبيعة، بعد الإصابة التي عانى منها خلال مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، ضمن إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بالإضافة لعودة محمود علاء، بعد الاعتذار للجهاز الفني عما حدث في التدريب الأخير، قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض محمود حمدي "الونش، فقرة تدريبات تأهيلية، وفقا للبرنامج الموضوع للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الرباط الصليبي الأمامي للركبة ، وخضع بسببها لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا.

ووضع الجهاز الفني، برنامجا تأهيليا خاصا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق، وخاض شيكابالا التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.

وشارك أحمد فتوح، في التدريبات الجماعية عقب التأكد من سلامة اللاعب بعد تعرضة لإجهاد عضلي في مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية.