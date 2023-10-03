غدا.. تخصيص الحصة الأولى للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة بجنوب سيناء

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تخصيص الحصة الأولى غدًا، للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة بجميع المدارس على مستوى المحافظة، بهدف بث روح الوطنية والانتماء للوطن.

وأكد المحافظ، أن شباب مصر هم قادة المستقبل، وهم من يصنعون تاريخ مصر المقبل، لذا يجب على الجميع التكاتف لتنمية وعي هؤلاء الشباب بقيمة الوطن، وغرس روح الولاء والانتماء إليه.

وأوضح أن التضحيات التي قامت بها القوات المسلحة المصرية من أجل تحرير أرض الفيروز سطرت بحروف من نور في تاريخ مصر، والبطولات التي قام بها الجيش المصري في 6 أكتوبر أصبحت تدرس في دول العالم، الجيش الذي عبر المانع الحصين في 6 ساعات فقط وهم صائمين جعل العالم يتعجب من طبيعة وقدرة الجيش المصري،

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع الطلاب، وشباب المحافظة، على هامش الاحتفالية التي أقامتها محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لإحياء الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تزينت الساحات بالأعلام، وقام محافظ جنوب سيناء، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بساحة المحافظة، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني وطلاب وشباب المحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المساحة، وشباب وأهالي المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.