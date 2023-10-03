صحة المنيا: تحرير 437 محضرا في حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية مشددا على إحكام الرقابة على السلع و المنتجات للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى لضمان وصول غذاء آمن وحفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين .

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر سبتمبر الماضي حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 1984 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 437 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

وأضاف أنه تم ضبط 131 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً سحب 284 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 1500 كيلو أغذية مختلفة و 1135 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، بالإضافة استخراج 1599 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.



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