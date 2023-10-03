محافظ السويس يقرر بدء تطوير منطقة الإيمان كأول منطقة بالمرحلة الثانية

قرر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، البدء في المرحلة الثانية من مشروع تطوير المدن السكنية بالسويس، وجرى اختيار منطقة الإيمان بحي الأربعين كأول منطقة تشهد التطوير ضمن أعمال المرحلة الثانية من التطوير.

وأوضح اللواء عبدالمجيد صقر، في تصريح صحفي، أن التطوير يشمل تنفيذ كافة الأعمال التي جرت في المناطق السكنية بالمرحلة الأولى، حيث ضمت رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف بالعمارات السكنية والإنارة العامة، وصيانة مداخل العمارات السكنية والواجهات مع أعمال الدهانات، فضلا عن أعمال الرصف، وصيانة خطوط التليفونات والمياه والغاز الطبيعي، وكذلك خطوط الكهرباء المغذية للوحدات السكنية.

وتستهدف أعمال التطوير تجميل المناطق السكنية المستهدفة، حيث يشمل تنفيذ مسطحات خضراء، وملعب خماسي، ومناطق لألعاب الأطفال، بجانب سوق حضاري بديلا عن الأسواق العشوائية وتجمعات الباعة والأكشاك.

وأكد محافظ السويس، أن أعمال التطوير والتحديث لن تمس أرزاق أصحاب الأكشاك طوال فترة التنفيذ، حيث سيتم تقنين الأوضاع بأشكال حضارية لمصلحة البائعين ومواطني المنطقة.

ووجه محافظ السويس ببدء الأعمال اليوم الثلاثاء، حيث توجهت لجنة ضمت الاستاذ أحمد وزيري السكرتير العام المساعد واللواء هشام الشيمي رئيس حى الأربعين، ومديري إدارات الطرق والإسكان والصرف الصحي، لمتابعة بدء العمل وإزالة أي معوقات تؤثر سلبا على المضي قدما في أعمال التطوير وإنجازها في أقرب وقت.

ودفعت الشركات المنفذة لأعمال التطوير بالمعدات اللازمة لبدء العمل في إزالة الأرصفة القديمة والمخلفات خلف العمارات السكنية لإجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.