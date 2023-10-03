الكونغو الديموقراطية..محكمة عسكرية تقضي بإعدام ضابط وسجن 3 عسكريين

أدانت المحكمة العسكرية في إقليم كيفو الشمالي بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أربعة عسكريين وتبرئة اثنين في قضية قمع المظاهرة التي اندلعت في مدينة (جوما) عاصمة إقليم كيفو الشمالي نهاية شهر أغسطس الماضي وقتل فيها 57 متظاهرا.

وأصدرت المحكمة العسكرية، أمس، حكما بإعدام الكولونيل، مايك ميكوب، القائد بالحرس الجمهوري، والسجن المشدد 10 سنوات لثلاثة عسكريين من الدرجة الثانية في القضية ذاتها بتهمة التدمير المتعمد لمعدات عسكرية والتحريض على أعمال تتعارض مع واجبهم العسكري، وفقا لما نقلت صحف محلية اليوم.

وأمرت المحكمة كذلك بتغريم المتهمين "حوالي 20 ألف دولار كتعويضات للمدعي بالحق المدني عن الأضرار" التي تسببوا بها.

وبرأت المحكمة في قرارها أيضا الكولونيل، دوناتيان باويلي، قائد الفوج التاسع عشر بالحرس الجمهوري، وكذلك الجندي من الدرجة الثانية، إدريس كالامبا، حيث لم يثبت تورطهما في أعمال خطيرة.

وأسقطت المحكمة عن الكولونيل ميكوب، المدان بحكم الإعدام، اتهامات "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". وأعلن محاموه الاستئناف على حكم إعدامه، نظرا لأنه مجرد قرار من الدرجة الأولى وليس نهائي.

يذكر أن 50 شخصا على الأقل قتلوا، بينهم شرطي، خلال تصدي قوات الأمن لمظاهرة نظمتها طائفة "وازاليندو" الدينية نهاية شهر أغسطس الماضي في مدينة جوما للمطالبة برحيل قوات بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، فيما قال أعضاء بهذه الطائفة إنهم كانوا يعتزمون اقتحام مقار قوات حفظ السلام الأممية لإرغامهم على الرحيل.

وعقب وقوع هذه الأحداث، أمر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ظروف وملابسات هذه المأساة المروعة التي تسببت في مقتل الـ 57 متظاهرا وإصابة العشرات "حتى يتم فرض عقوبات صارمة على المسئولين عن هذا الحادث المُحزن".

