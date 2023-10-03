موسكو: تنحي آخر رئيس لحكومة سوفيتية عن عضوية مجلس الاتحاد الروسي قبل انتهاء ولايته

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 01:55 م

أعلن نيكولاي ريجكوف، الرئيس السابق للحكومة السوفيتية (1985 – 1991) تنحّيه عن عضوية مجلس الاتحاد الروسي قبل انتهاء ولايته، حيث مثّل مقاطعة بيلجورود الروسية.

وقال ريجكوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم إنه تنحى عن العضوية في مجلس الاتحاد، حيث مثل مقاطعة بيلجورود الروسية منذ عام 2003.

ويعد نيكولاي ريجكوف البالغ من العمر 94 عاما، أكبر سيناتور روسي سنا، وكان أيضا الرئيس الوحيد على قيد الحياة لحكومة سوفيتية.