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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا.. انتظام الدراسة لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمحافظة الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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تتقدم محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة بخالص الشكر للسادة أولياء امور الطلاب بكافه المراحل التعليمية وذلك للتعاون في تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب أثناء اليوم الدراسي والالتزام بجدول مواعيد دخول الصفوف الدراسية التي سبق الاعلان عنها مما اسفر عن الظهور بالشكل اللائق والتسهيل علي ابناءنا الطلاب. 

وتعلن محافظة الجيزة بأنه نظرا لما تقرر من منح يوم الخميس ٥ اكتوبر عطلة رسمية بمناسبة أعياد اكتوبر المجيدة وبناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تقرر انتظام الدراسة ودخول  الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي غداً الأربعاء الموافق 4 اكتوبر . 
وتهيب محافظة الجيزة بالسادة أولياء الأمور التعاون والالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة من أجل أمن وسلامة الطلاب ...

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محافظة الجيزة غدا الأربعاء دخول الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ومديرية التربية والتعليم
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