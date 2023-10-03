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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«مياه أسوان» تشارك فى مؤتمر"مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية" اكسبو 2023

جانب من تفقد المعرض
جانب من تفقد المعرض
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تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أثناء جولته التفقدية لمعرض اكسبو الدولي 2023، وزار المهندس ممدوح رسلان جناح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بحضور المهندس يحيي ابو زيد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

وأوضح رئيس شركة مياه أسوان، أن الشركة تستعرض منتجات الغابات الشجرية وعينات من المزارع التجريبية (القمح- الشعير – الذرة الصفراء- عباد الشمس – الخروب) مع عرض لبعض من منتجات الاشجار "اشجار الماهوجني الأفريقي، والكافور والتي تستخدم لإنتاج الأخشاب لصناعة الاثاث المنزلي، ادوات المطبخ الخشبية.

وعرضت، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أغنية "حاسب ع المياه ياعم خليل" والتي تم انتاجها بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالإسكندرية أداء فرقة منيب التراثية بالتعاون مع فرقة براعم الشمس النوبية والتي تشير الي ترشيد استهلاك المياه.

ولفت أبو زيد، إلى أن المعرض يعد من أفضل المنصات لجذب الاستثمارات الدولية ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة، وأفضل المنصات لنشر المجهودات والخبرات التي تتمتع بها شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوي الجمهورية.

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المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رئيس شركة مياه أسوان المهندس يحيي ابو زيد
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