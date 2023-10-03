معاينة النيابة تكشف حجم خسائر حريق سوق تجاري بالسيدة زينب

بدأت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في نشوب حريق داخل سوق تجاري، خلف مسجد السيدة زينب، مما أسفر عن خسائر فادحة.

وتبين أن أغلب المحال التجارية بها مواد بلاستيكية وأدوات منزلية وملابس، وأخرى قابلة للاشتعال ما ساعد على سرعة انتشار الحريق، بالإضافة إلى ضيق المساحة وتقارب المحال التجارية.

وكشفت معاينة النيابة والأدلة الجنائية لموقع الحريق أن الحريق التهم 10 باكيات و20 فرش في السوق، مما تسبب في خسائر تقدر بالملايين.

وأمرت النيابة ندب الأدلة الجنائية لفحص الحريق وتقدير الخسائر والكشف عن ملابسات وأسباب الحادث، واستدعاء أصحاب المحال وشهود العيان لاستكمال سماع أقوالهم في الواقعة.

ورجح شهود العيان أن ماس كهربائي، تسبب في الحريق، وأضافو أن الحريق شب في الساعات الأولى من اليوم، واستيقظوا على خبر الحريق فتوجهوا للمكان فوجدوا النيران التهم البضائع.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سوق فى السيدة زينب، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق..