الخارجية الأمريكية تنتقد الكونجرس لعدم تمرير تمويل المساعدات لأوكرانيا

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الكونجرس لعدم تمرير تمويل المساعدات التي وصفها بأنها "مطلوبة بشدة لأوكرانيا".

وعبر ميلر ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاءـ عن خيبة أمل الرئيس الأمريكي جو بايدن من قرار الكونجرس على الرغم من الدعم القوي والطويل الأمد من الحزبين لأوكرانيا، مشيرا إلى قلق واشنطن البالغ من إمكانية نقل أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا والعكس.

وكان مستشار الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، قد عبر عن قلقه إزاء الإجراء الذي اتخذه الكونجرس الأمريكي باستبعاد المساعدات لأوكرانيا كجزء من صفقة لإبقاء الحكومة الفيدرالية في عملها.

يأتي هذا التصريح عقب مصادقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قرار تمويل قصير الأجل، يشمل تعليقا مؤقتا لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، وذلك في إجراء لمنع حدوث إغلاق حكومي في واشنطن.