تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوجته بمساعدة "الضرة" بمنشأة ناصر

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها، بمعاونة ضرتها، وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أصدرت قرارا بضبط وإحضار الزوجة الثانية، ووجهت لهم تهمة القتل العمد.

وجاء في مناظرة النيابة والتقرير الطبي الأولى، أن المجني عليها، أصيبت بكسر في الجمجمة أدى إلى نزيف داخلى تسبب في الوفاة أثناء محاولة إنقاذها، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الرابع مصابه بتهشم في الرأس ومات بمختلف الجسد، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن.

وأقر المتهم باعتدائه علي زوجته أثناء تشاجرهم سويًا، وأنه كان يؤدبها ولم يقصد قتلها، وعندما فرت ظن أنها تركت المنزل وعلم خبر وفاتها بعد ذلك.

و ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي عاطل اقدم على قتل زوجته بمساعدة زوجته الثانية (ضرتها)، بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية في منطقة الدويقة بمنشأة ناصر.

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من المستشفى، يفيد بوصول ربة منزل تدعى رضا عزوز حسين مصابة بكسر في الجمجمة وفاقدة الوعي، وبالانتقال والفحص تبين، أن المجني عليها فاقدة للوعي، وبسؤال المرافق الذي جاءت معه للمستشفى أكد أنها كانت تهرول من زوجها وزوجته، فاستوقفته في الطريق العام وأخبرته أن زوجها وزوجته الثانية تشاجرا معها، وبعدها غابت عن الوعي ما دفعه لتوصيلها بسيارته للمستشفى.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن زوجها وضرتها وراء التعدي على المجني عليها، وبعد وصولها للمستشفى تم عمل اللازم، لكنها توفت، وحرر المحضر اللازم وتم ضبط المتهم وجارى البحث عن زوجته.



