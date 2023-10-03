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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف المنيا يرقي مكرستين إلى رتبة مساعدة شماسة

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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قام نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، ورئيس دير الأم سارة للراهبات، بترقية المكرستين تاسوني فاسيليا، وتاسوني إيلاريا، إلى رتبة إبوذياكونة (مساعدة شماسة)، حسب طقس وترتيب لائحة المكرسات التي أقرها المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.   

كما تم قبول إحدى الأخوات لتصبح تلميذة تكريس باسم "براكسيا"، جدير بالذكر أن مجمع التكريس والذي تأسس عام ٢٠٠٤ يضم ٢٤ مكرسة يخدمن في مجالات متنوعة بالإيبارشية. 

 وقالت الايبارشية:"  نرجو لهن حياة روحية مقدسة وخدمة مباركة، بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا مكاريوس.
 

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