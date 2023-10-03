أوكرانيا تعلن إسقاط 29 درون إيرانية الصنع أطلقت من روسيا على دنيبروبتروفسك

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الأوكرانية أسقطت 29 طائرة درون إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية من شبه جزيرة القرم باتجاه منطقة دنيبروبتروفسك.

وأكدت أوكرانيا أن روسيا أطلقت 31 طائرة مسيرة باتجاه أوكرانيا وهي طائرات مسيرة من طراز "شاهد"، بالإضافة إلى إطلاق صاروخ كروز من نوع إسكندر – ك، حيث أسقطت الدفاعات الأوكرانية 29 طائرة، وتناثر حطامهم على منطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا.

وكشف حاكم منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا، سيرهي ليساك، عن نشوب حريق في شركة خاصة نتيجة ضربات الطائرات المسيرة، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه.

كما لحقت عدة أضرار ببعض المنشآت الصناعية في مدينة بافلوهراد، وهو ما تسببت في حريق أخر جرى إخمادة فيما بعد.