لليوم التاسع.. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة لإجراء توكيلات للرئيس السيسي

يواصل المواطنون لليوم التاسع على التوالي، توافدهم المكثف على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وتعد توكيلات المواطنين (التأييدات الرئاسية) شرطًا أساسيًا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مكاتب توثيق (بدر، ومدينتي، والنزهة، والزاوية الحمراء، ومصر الجديدة، وبولاق أبوالعلا، وحلمية زيتون، وقصر النيل، والبساتين، ومدينة نصر والرحاب والمقطم (الأسمرات) والسيدة زينب، و15 مايو، والبساتين، وحلوان، والأزبكية، وحدائق القبة) توافدا مكثفا بين صفوف المواطنين، الذين أشادوا بالإجراءات الميسرة لاستخراج التوكيلات، وتوافر مظلات خارج المقار لحمايتهم من أشعة الشمس، وكذلك مقاعد لكبار السن.

وامتدت حشود المواطنين أمام مكاتب التوثيق المختلفة التابعة للشهر العقاري بالعاصمة لعشرات الأمتار، في أجواء احتفالية، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس السيسي، وحاملين صوره مطبوعا على خلفيتها وأسفلها العلم الوطني.

وتنوعت طوابير المواطنين الممتدة أمام مكاتب الشهر العقاري، بين النساء والرجال وكبار السن؛ حيث حرص الجميع على اجراء التوكيلات، مشاركة منهم في العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة قد أعلنت - في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي - الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين بالخارج، و10 ديسمبر للمصريين في الداخل.