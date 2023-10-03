برلماني: الرئيس السيسي أنقذ مصر من طيور الظلام وسيعبر بنا نحو الجمهورية الجديدة

أعرب النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، عن خالص شكره وتقديره لتلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لنداء جموع الشعب المصري، واستجابة سيادته لإرادة الجماهير التي خرجت في جميع ميادين مصر لمطالبته للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأعلن مهنى، أنه وقواعده الحزبية وهيئته العليا وقياداته فى كل أنحاء الجمهورية يقفون صفا واحدا صلبا خلف سيادته للعبور بمصر إلى المستقبل نحو جمهورية جديدة تتخطى الصعاب وتتجاوز التحديات وبقيادة رئيسنا الوطنى الذى أنقذ مصر من طيور الظلام ونعلم أنه سيعبر بنا نحو الرخاء، نحو مصر جديدة متقدمة مستقرة شامخة.

وتابع أن حزب الحرية المصرى يتعهد بالعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس فى ختام مؤتمر "حكاية وطن" بأن تكون هذه الانتخابات مقدمة لحياة سياسية حيوية وتعددية من خلال إثراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، حتى يخرج هذا الاستحقاق التاريخي بصورة تليق بالمصريين شعبًا ودولةً.