تكريم "فارسكور" في دمياط كأفضل مدرسة عسكرية على مستوى الجمهورية

شهد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، والعقيد مهندس هيثم عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، صباح اليوم، طابور الصباح بمدرسة فارسكور الثانوية الميكانيكية العسكرية بحضور غادة بيضون مدير عام التعليم الفني ومحمد حمود مدير إدارة فارسكور التعليمية.

وبدأ طابور الصباح بالإذاعة المدرسية وفقرات تناولت "انتصارات أكتوبر" وتضحيات رجال الجيش المصري لاسترداد أرضه وكرامته وإنجازات القوات المسلحة المصرية خلال الفترة الماضية.

وهنأ وكيل الوزارة والمستشار العسكري الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالعام الدراسي الجديد ومناسبتي المولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد والاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر.

وثمن وكيل الوزارة تضحيات الجيش المصري في سبيل استعادة أرضه مضيفا أن سيظل علامة بارزة ومفخرة لكل عربي ومصري مؤكدا على مسؤوليتنا للحفاظ على هذا والوطن ومقدراته، مؤكدا أن هذا النصر لم يكون أبداً وليد صدفة بل وراءه إعداد وتخطيط وجهد لافتا للعبور الذي حققته الدولة المصرية في التنمية من المشروعات القومية العملاقة.

كما كرما وكيل الوزارة والمستشار العسكري ومدير عام التعليم الفني، قائد المدرسة العميد عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب ومدير إدارة المدرسة الأستاذ محمد مصطفى عيد، لحصول المدرسة علي المركز الأول على مستوى المحافظة و المركز الثاني على مستوى الجمهورية كأفضل مدرسة عسكرية، كما قدما الشكر أعضاء مكتب التربية العسكريةوأعضاء هيئة التدريس والطلاب وجميع العاملين بالمدرسة، متمنين لهم عاما منضبطا موفقا يتحقق فيه الانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق.

ثم تفقد وكيل الوزارة والمستشار العسكري قاعات التدريب والتربية العسكرية وأجرى نقاشا مع الطلاب حول المناسبات الوطنية في شهر أكتوبر ونقاشا آخر حول المشروعات القومية العملاقة التي قامت بها الدولة خلال السنوات السابقة ومدى تأثيرها محليا ودوليا على مستوى الجمهورية؛ إذ فازت مدرسة دمياط.

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