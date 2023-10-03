وزير خارجية النمسا: لا تمييز بين الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 01:05 م

رفض وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، وجود أي تمييز بين الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ما ينطبق على دول غرب البلقان ينطبق أيضًا على أوكرانيا.

وقال شالينبرج ـ في تصريحات اليوم الثلاثاء ـ إنه لا يمكن أن يكون هناك أية تنازلات عند الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويجب أن يستوفي جميع المرشحين جميع الشروط، حتى لو دعمنا أوكرانيا في هذه الحرب فلا ينبغي أن يكون هناك مجتمع من طبقتين بين المرشحين للانضمام.

ولفت شالينبرج، إلى أن الإصلاحات لا تزال ضرورية خاصة في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى استمرار دعم النمسا لأوكرانيا في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة مواصلة متابعة التدابير التي بدأتها بالفعل.

يشار إلى أن وزير الخارجية النمساوي شارك أمس مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في إرسال إشارة تضامن قوية مع أوكرانيا من خلال عقد المجلس الخاص للشؤون الخارجية في كييف لأول مرة خارج الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أكدوا مرة أخرى، دعمهم المشترك المستمر لأوكرانيا وناقشوا الضمانات الأمنية المشتركة لفترة ما بعد العملية العسكرية الروسية، بالإضافة إلى إمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.