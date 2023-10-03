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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يبحث موقف الاستثمارات الألمانية في إنتاج الغاز الطبيعى بالدلتا

خلال المباحثات مع
خلال المباحثات مع فينترسال ديا
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع السيدة دون سامرز- الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فنترسال ديا الألمانية بحضور المهندس سامح صبري -نائب أول الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة الألمانية في مصر والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات. 
وخلال اللقاء اطلع الوزير من الشركة الألمانية على موقف اعمالها في انتاج الغاز الطبيعى والذى تستثمر فيه الشركة الألمانية في مصر كمُشغل رئيسى في منطقتي دسوق وشرق دمنهور بالدلتا وتم استعراض خطط الشركة للإسراع بتنمية موارد الغاز الطبيعى وزيادة انتاجه بمناطق امتيازها، علاوة على شراكتها مع بريتش بتروليوم البريطانية في مناطق امتياز بالبحر المتوسط.
كما تم بحث تقدم التعاون بين الجانبين في إطار الاتفاق بين الشركة الألمانية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لخفض الانبعاثات بمشروع حقل دسوق، حيث تم مؤخراً الوصول الى صفر انبعاثات فيما يتعلق بغازات الشعلة وجار العمل لتحقيق خطط خفض الانبعاثات في باقى العمليات التشغيلية في إطار التزام الجانبين بتحقيق الاستدامة وتطبيق حلول خفض الانبعاثات والتي تمتلك فيها الشركة الألمانية التكنولوجيا والخبرات المتقدمة.

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الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية خفض الانبعاثات فنيترسال ديا
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