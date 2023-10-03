على متنها 1031 سائحا.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية "نايوتيكا" (صور)

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم الثلاثاء، السفينة NAUTTICA التي ترفع علم جزر مارشال القادمة من الإسكندرية وعلى متنها 1031 سائحا منهم 638 راكبا و393 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

وجرى عمل رحلة سريعة داخل مدينة بورسعيد لطاقم السفينة وبعض الركاب، للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة، على أن تغادر الميناء مساء اليوم بعد عودة الركاب من رحلتهم متجهة إلى حوض البحر المتوسط استعدادا لعودتهم لاستئناف باقي رحلتهم.

يشار إلى أن السفينة جرى بناؤها عام 2000 وكان آخر تجديد لها العام الماضي 2022 وترفع علم جزر مارشال وتتكون من 11 طابقا تحتوي على 349 كابينة وتعود ملكية السفينة إلى شركة الخطوط البحرية النرويجية القابضة المحدودة.

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