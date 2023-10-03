الأمم المتحدة: بقاء ما بين 50 وألف شخص من الأرمن في كاراباخ

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 12:58 م

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن تقرير البعثة الأممية التي زارت منطقة كاراباخ للمرة الأولى منذ 30 سنة، أفاد ببقاء ما بين 50 وألف شخص من الأرمن في كاراباخ، وأنها لم تتلق أي تقارير لا من السكان المحليين المحليين الذين أُجريت معهم مقابلات ولا من آخرين عن وقوع أعمال عنف ضد المدنيين بعد وقف إطلاق النار الأخير.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كان الهدف من مهمة البعثة ـ التي ترأستها "فلادانكا أندريفا" المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في أذربيجان، وضمت راميش راجاسينجهام مدير شعبة التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأغذية والزراعة واليونيسف والصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ـ هو تقييم الوضع على الأرض وتحديد الاحتياجات الإنسانية للأشخاص المتبقين والمتنقلين.

وشدد فريق الأمم المتحدة القطري في أذربيجان أنه على استعداد لدعم السكان المحليين المتبقين وأولئك الذين يرغبون في العودة، دعما لحكومة جمهورية أذربيجان وبالشراكة مع أصحاب المصلحة والشركاء الآخرين.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، تتواصل جهود الأمم المتحدة للاستجابة للوافدين الجدد في مراكز الاستقبال، فقد أدخلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أرمينيا شاحنات تحمل مستلزمات أساسية ومساعدات للاجئين الذين استقبلتهم المجتمعات المضيفة، ومن المتوقع أن ترسل 15 شاحنة إضافية في الأيام المقبلة، أما برنامج الأغذية العالمي، فقدم أكثر من خمسة آلاف وجبة في مناطق مراكز التسجيل خلال الأيام القليلة الماضية، وقام بتوزيع أربعة آلاف سلة غذائية عائلية على سلطات سيونك لتلبية الاحتياجات الغذائية للمتضررين.

من جهته، يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوصيل مستلزمات النظافة الأساسية للنساء والفتيات اللاجئات في عدد من المناطق في أرمينيا، كما قام بتوزيع ما يكفي من مجموعات الصحة الإنجابية لتلبية احتياجات 150 ألف شخص بالشراكة مع وزارة الصحة، وقام الصندوق أيضا بتدريب 35 شريكا محليا على كيفية الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فيما يخطط لإنشاء مساحات آمنة للناجين للحصول على الخدمات الطبية وخدمات الصحة العقلية.

